Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - « Révolutionnaire(s) »

Réalisé par le Congolais Hassim Tall Boukambou et sorti en 2015, le film documentaire « Révolutionnaire(s) » retrace, à travers des images d'archives, l'histoire de la révolution congolaise de 1963 jusqu'à la Conférence nationale souveraine de 1991.

Le titre du film documentaire congolais inédit « Révolutionnaire(s) » résonne comme le cri des manifestants des « Trois glorieuses » journées des 13, 14 et 15 août 1963 à Brazzaville, capitale de la République du Congo. En trois jours, le président Fulbert Youlou est renversé par un mouvement populaire qui sera pionnier du genre en Afrique au lendemain des indépendances.

Plus que la proclamation officielle de l'indépendance, le 15 août 1960, cet événement constitue l'authentique indépendance du pays dans les mémoires congolaise et africaine. La révolution se construit alors dans la violence politique à travers des expériences civiles et militaires. Il faudra attendre la Conférence nationale souveraine de 1991 qui abolit le parti-État pour que soit mis un terme officiel à la révolution. Denis Sassou N'Guesso, héritier de cette révolution, devra alors rendre le pouvoir.

Fruit de deux ans de travail, « Révolutionnaire(s) » apporte une grille de lecture assez large de l'histoire du Congo, en particulier, et de l'Afrique, en général, au lendemain des indépendances. Et c'est un pari énorme de reconstitution d'archives et de la mémoire, relevé par le réalisateur Hassim Tall Boukambou. Cette tâche, Hassim l'a portée avec amour parce que non seulement il a vécu durant cette époque de l'histoire mais surtout parce que c'est très important pour lui que la postérité connaisse son histoire.

En cela, 50 ans après l'indépendance, à travers ce film, le réalisateur Hassim Tall Boukambou donne la parole aux hommes et femmes, connus ou anonymes, qui ont fait l'histoire congolaise du vingtième siècle. Une histoire teintée d'espoirs, d'échecs et de contradictions ; une histoire africaine qui a tendance à se répéter...

Cette année marque le 64e anniversaire de la fête de l'indépendance du Congo. Au-delà des festivités y relatives, la jeunesse devrait, à travers des oeuvres artistiques comme ce film, plonger dans la mémoire de l'histoire, tirer des leçons et s'harmoniser aux enjeux de cette liberté.

Né le 8 juillet 1972, Hassim Tall Boukambou est producteur d'émissions télévisées, réalisateur et archiviste. Témoin des bouleversements qui ont marqué son pays depuis sa jeunesse, son parcours artistique et intellectuel reflète un engagement profond envers la mémoire collective et la résistance contre l'oppression. Son premier film-documentaire, sorti au début des années 2000, s'intitule « Couleurs-urbaines Brazzaville ».