Congo-Brazzaville: Ponton miziki festival - La 2e édition se tiendra en septembre

L'Institut français du Congo (IFC) de Pointe-Noire organisera, du 6 au 8 septembre, la deuxième édition de "Ponton miziki festival" afin de permettre au public de découvrir de nouvelles sonorités.

Plusieurs artistes musiciens seront au rendez-vous au nombre desquels MPR, Blick Bassay, Roda Do Cavaco, Diesel Gucci, Teddy Benzo, Nestelia Forest, Mad Pluma et Jessy B, qui a remporté le Prix RFI Découvertes 2023. On comptera également la présence des artistes comme Kosar et Flat Boy, Emilo Lacass, Electrafrique, DJ Wendy Rose, DJ Kirikou Obama, Shibae, Nsayi Groove, B Cerena la Queen, Lux Bwoyz, Cheril Show, Lydia Zal, Gael et les Caimans, Zerkal et Nayank.

Outre ces artistes, le festival accueillera aussi les Bantous de la capitale. Au cours des vingt-quatre concerts prévus, plusieurs styles musicaux seront mis en exergue en l'occurrence la soul, le jazz, le reggae et la musique hip-hop.

Pour encourager la jeunesse, des ateliers d'initiation aux musiques électroniques auront lieu les matins du festival. Une belle opportunité pour les amateurs de musique de découvrir de nouveaux horizons sonores. Avant le jour j, les musiciens volontaires ont la possibilité de se préparer activement dans les locaux de l'IFC de Pointe-Noire.

Le "Festival Ponton miziki" est un événement musical qui se déroule exclusivement dans la ville de Pointe-Noire. Sa première édition avait eu lieu du 30 septembre au 1er octobre de l'année écoulée. Organisé par l'IFC, ce festival met en avant la diversité culturelle musicale de l'Afrique et de la diaspora.