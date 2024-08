Congo-Brazzaville: Musique - Le maxi single « Station-service » bientôt sur le marché

Achille Mouebo, alias Roi du mutenfo-pop, artiste musicien, interprète et guitariste, marquera son retour sur la scène musicale avec son nouveau maxi single « Station-service » au son accrocheur et aux mélodies inédites. Il sera dans peu de temps disponible sur les plateformes.

Après « Filiation » en 2001, « Vipère » en 2005, « L'invité » en 2007, « Onesime » en 2011, « Crise morale » en 2015, Achille Mouebo, artiste aux multiples casquettes dont la source d'inspiration ne tarit pas, continue de combler ses fans par ses œuvres. Avec son nouveau maxi single de quatre titres dont « Station-service », titre éponyme de l'album, « Kuni-Nudi » « Vie sans vie » et « Amour chewing-gum », marquera son retour sur la scène musicale où le public le redécouvrira autrement, après plusieurs années d'absence. « La bombe à retardement sera bientôt déclenchée avec ce nouveau single. Mieux vaut tard que jamais », dit-il. Cet opus est un métissage musical. Au-delà de son style "mutenfo-pop" qui signifie la joie, l'ambiance, la bonne humeur, l'artiste a associé d'autres styles tels l'afro-zouk et l'afro-beat.

Après la phase d'enregistrement et de mixage, Achille Mouebo est actuellement à pied d'oeuvre pour le tournage des clips vidéos. Il appelle les amoureux de la bonne musique à la patience car le temps consacré n'est pas vain. C'est plutôt dans le souci d'offrir au public une oeuvre de qualité à la hauteur de sa personnalité comme il a toujours l'habitude de le faire. « Mes très chers fans de la "mouabomania", prenez votre mal en patience. Vous savez ce que je suis, ce que je vous offre souvent et jamais n'importe quoi. Donc, soyez sûrs que ce maxi single va changer les choses. On a encore amélioré d'une autre manière et vous ne serez pas déçus. Ceci dit, prendre son temps ne signifie pas perdre du temps », a déclaré l'artiste.

Et en attendant la sortie officielle, Achille Mouebo a lancé sur les plateformes le teaser du clip « Station-service », titre phare de l'album tellement pathétique et beau à voir, comme dans un film d'action Hollywood. L'artiste met en honneur son handicap, poursuivi par des malfaiteurs, il court d'un seul pied.

Il lance un appel à ses confrères à être forts, rigoureux dans leur travail et propose au public des thématiques édifiantes qui contribuent à la bonne marche de la société. Il demande aux opérateurs culturels, aux producteurs et mécènes de voir de près la situation des artistes musiciens qui ont des charges dans leur vie quotidienne et lorsqu'il n'y a pas de productions, leur vie devient de plus en plus difficile.

« Vous savez, les difficultés ne manquent pas. Pour réaliser une oeuvre telle que celle-ci, ce n'est pas facile dans notre pays surtout quand vous n'avez pas un producteur et un contrat en bonne et due forme. Je me bats seul pour trouver des financements afin de payer le studio et les artistes qui m'accompagnent, pour réaliser les clips et surtout pour assurer la promotion. Tant qu'on n'a pas de mécènes et de producteurs ou des opérateurs culturels dévoués, les choses ne peuvent pas évoluer », a expliqué l'artiste.

Achille Mouebo, en bon observateur de la société, aborde des thèmes liés au quotidien, donnant un sens moral et profond à ses compositions. Dans son nouveau maxi single, le message est celui de l'amour du prochain, un appel à une union fraternelle et solidaire afin de lutter contre les maux qui minent la société, notamment le tribalisme, la haine, la division, car, a-t-il dit, l'artiste est la voix des sans-voix, celui qui dit haut ce que les autres disent tout bas.