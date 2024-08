Angola: L'agro-industrie est le moteur de la diversification de l'économie angolaise - José Massano

Lubango (Angola) — Le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, a déclaré mercredi, à Lubango (Huila), que l'agro-industrie a un rôle fondamental dans l'avenir de l'économie nationale et devrait être le « moteur » de sa diversification, son développement inclusif et durable.

Actuellement, selon le ministre, le secteur agricole contribue à 80 pour cent de la production alimentaire du pays, un segment dans lequel sont engagées 3,1 millions de familles.

Intervenant à l'ouverture de la 31ème édition d'Expo-Huíla sous le thème : « Agro, chemin vers l'avenir », le gouvernant a considéré le développement intensif de ce segment comme une garantie de sécurité alimentaire, d'emploi, de revenus et de croissance rurale.

Le gouvernant a réaffirmé l'engagement de l'Exécutif à soutenir l'industrie et l'agriculture, pour garantir le développement de ces secteurs et a mis Huila et ses entrepreneurs au défi de diriger la fabrication d'équipements de support à l'agro-élevage, en profitant des structures manufacturières existantes, pour la production de pelles, pioches, des râteaux et divers outils manuels qui, malgré les capacités existantes, sont toujours importés, pour un volume moyen de 550 mille dollars américains.

Il a indiqué que les opportunités sont nombreuses et à portée de main, c'est pourquoi l'Exécutif continuera à améliorer l'environnement des affaires et à créer des incitations économiques et financières pour que davantage d'investissements privés nationaux et étrangers soient appliqués en Angola.

Concernant l'Expo Huíla, qui fait partie de la 122ème édition des Festas da Nossa Senhora do Monte (Fêtes de Notre Dame de la Montagne), il a considéré qu'il s'agit d'un événement qui vise à promouvoir une interaction « forte » entre producteurs, acheteurs et fournisseurs, pour favoriser la connaissance et saisir de nouvelles opportunités.

Le président de l'Association Agricole, Commerciale et Industrielle de Huíla, Paulo Gaspar, a dit que l'événement commercial est d'une importance capitale, car il sert d'échange d'expériences sur tous les produits exposés.