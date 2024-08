Angola: Le SNEBA veut des professionnels plus engagés dans le secteur bancaire

Luanda — Le Syndicat National des Employés de Banque d'Angola (SNEBA) plaide pour que les professionnels du secteur s'engagent davantage dans les normes de conduite, afin que le secteur bancaire angolais atteigne des niveaux de développement parmi les meilleurs au monde.

Cette position a été exprimée mercredi, à Luanda, par le président du syndicat, Filipe Segunda, à l'ouverture de la Journée consacrée aux Travailleurs de Banque, commémorée jeudi 14 août.

Se confiant à l'Angop, le syndicaliste a également exprimé la nécessité d'avoir des professionnels qui "embrassent" le secteur bancaire comme une pratique responsable, dont les ressources externes sont placées dans la banque pour aider au développement social et économique de la société.

"Cela présuppose que les travailleurs soient polis, disciplinés et engagés, et non ceux qui voient le secteur bancaire comme une opportunité pour résoudre leurs problèmes personnels, car travailler avec de l'argent exige toujours une conduite responsable pour éviter des situations anormales", a-t-il expliqué.

Il a reconnu qu'il faut beaucoup de temps, d'expérience et de formation constante pour que les banques soient capables de répondre pleinement aux demandes des clients et de devenir des institutions pertinentes.

D'autre part, il a estimé que pour que le secteur bancaire devienne robuste, il faut qu'il soit rentable, à condition d'accorder des crédits et de les rembourser, une situation inhabituelle dans le pays.

%

"Quand il y a cette entrée et cette sortie, les banques se développent, mais ce que nous voyons chez nos citoyens, c'est qu'ils sont admissibles au financement bancaire et ne font pas de retour, ce qui finit par priver les banques de la capacité de revenir et de donner plus d'opportunités aux autres agents économiques ou personnes physiques», a-t-il déploré.

A l'occasion, la vice-gouverneur de la Banque Nationale d'Angola (BNA), Maria de Fontes Pereira, a souligné la croissance solide et le dynamisme croissant du secteur bancaire national dans la réalisation des activités d'intermédiation financière.

De tels services, a-t-il ajouté, ont créé des solutions, produits et services financiers selon des critères de sécurité et d'efficacité, capables de renforcer la confiance dans l'épargne et de garantir le soutien au financement des initiatives d'investissement et du développement économique et social du pays.