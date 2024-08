Tunisie: Youssou Ndour cartonne en communion et humour à fleur de peau dans une soirée de célébration culturelle de l'âme africaine

Tunis — Le roi du "mbalax" au Sénégal, le chanteur africain de renommée mondiale et fervent défenseur de la musique du monde, Youssou Ndour, qui a tissé sa toute première relation avec le Festival international de Carthage en 1992 (28ème édition du FIC) a été hier soir le véritable "King" de l'avant dernière soirée de la 58ème édition du FIC, où il a dit en toute confiance dès le début de la soirée "je savais que ca va cartonner à Carthage" avant de poursuivre de virevolter sur scène.

Porté à son comble, un public bien métissé du haut des gradins jusqu'aux chaises, ne pouvait cacher ce bonheur qui se déguste au gré des émotions suggérées pour se propulser quelque part ailleurs où l'harmonie et la fusion ont atteint l'apogée pour l'immense foule qui s'est déplacée pour assister au tour de chant et de danse de Youssou Ndour qui, de sa voix puissante et envoutante, a réussi comme toujours à parler aux cœurs et à les conquérir comme un bâtisseur de bon aloi.

Après une dernière semaine de concerts dans la ville suédoise de Malmo et la capitale de l'Ecosse Edimbourg dans le cadre de sa tournée estivale 2024 dans les quatre coins du monde, le roi de la pop music sénégalaise et africaine a débarqué à Carthage bondé hier soir par une forte communauté sénégalaise composée en grande partie de jeunes étudiants en Tunisie qui lui a réservé l'un des meilleurs accueils aux côtés d'un public cosmopolite de mélomanes et de fans de sa musique où la force du rythme et son ravissement ont brisé la frontière de la langue grâce aux couleurs d'un art aux multiples facettes qui a touché l'esprit et l'émotion.

Dans une ambiance de plus en plus euphorique, Youssou Ndour, âgé aujourd'hui de 65 ans, s'est donné sans restrictions dans un spectacle captivant, où le chant et la danse à l'unisson étaient guidés par un artiste enjôleur aux manettes, swinguant entre les airs suaves de Makeba, les rythmes sauvages de Fela, et les longues mélopées de Dibango.

La CCTSCI: "A travers cette soirée de communion exceptionnelle, la culture demeure un pont de dialogue et d'échange"

D'une vitalité magique, le "Petit prince de Dakar" qui n'a rien perdu de son élan, ni de sa voix forte et de son humour à fleur de peau, a transformé avec entrain l'amphithéâtre de Carthage en un grand cercle où les rythmes ont fait chavirer les corps d'un public qui ne s'est pas lassé de répéter les refrains des chansons rythmées avec les sonorités du saxo, des basses, de la guitare et des percussions.

En super forme, Youssou Ndour, accompagné de son orchestre "La Super Etoile" ainsi que de la choriste et chanteuse camerounaise Kali Kamga, a réussi à dompter allègrement son public par des airs planétaires, coulant de sources et nourris de musique tribale traditionnelle dont son morceau phare qu'il avait chanté des années en arrière, avec Peter Gabriel, "Shaking the Tree".

Et autant d'autres comme "7 seconds", "Set Set", sa nouvelle chanson engagée "Birima" ou encore "Happy", "New Africa"... pour titiller de plus en plus l'âme africaine en transe et jubiler ses fans de tous âges dans un spectacle qui ne risque pas d'être oublié le temps d'une soirée marquée par la présence notamment de l'ambassadeur du Sénégal en Tunisie, Moustapha Sow, des membres du comité directeur la chambre tuniso-sénégalaise de commerce et d'industrie (CTSCI), ainsi que de Madeleine Diop, représentante adjointe des opérations à l'UNICEF et de Modou Sonko, président de l'Union des étudiants et stagiaires sénégalais en Tunisie, venus partager "un moment unique de fraternité et de célébration culturelle" servi par l'étoile sénégalise récemment désignée Honoris Causa en musique par Berklee Valencia en Espagne.

Dans ce sens, la CTSCI a publié sur sa page qu'à travers "cette soirée de communion exceptionnelle, la Chambre réaffirme son rôle en tant que soutien de la diplomatie culturelle, un vecteur essentiel de rapprochement entre les peuples.

La culture, pont de dialogue et d'échange, reste au cœur de notre mission pour promouvoir la coopération tuniso-sénégalaise". Pour la Star de la soirée Youssou Ndour "Mon ambition est de continuer à plaider pour la préservation de l'identité culturelle africaine et la compréhension mondiale à travers ma musique et mes actions de tous les jours".