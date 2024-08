Afrique Australe: Harare accueille le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC

Luanda — La ville de Harare, capitale du Zimbabwe, sera samedi la "capitale de la SADC", avec la tenue du 44ème Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté, qui discuteront de questions ayant trait à la paix et à la stabilité sociale.

Le Sommet de haut niveau des dirigeants de la Communauté de développement de l'Afrique australe se tient à un moment où la région est confrontée à des problèmes de sécurité complexes, mais célèbre avec enthousiasme le cessez-le-feu dans la région Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Le rencontre a aussi lieu à un moment où la région cherche des solutions durables au conflit armé dans la province de Cabo Delgado, au Mozambique, qui devrait, avec d'autres problèmes, mériter l'attention des États membres.

Avec cette rencontre, l'organisation reverra sa stratégie de développement et recherchera des solutions mieux adaptées à la réalité du continent en particulier et du monde en général afin de répondre aux besoins des communautés.

La réunion, qui sera marquée par le passage de témoin de la présidence tournante de l'Angola au Zimbabwe, pour un mandat d'un an, représente une étape importante vers la réalisation des objectifs de l'organisation, notamment ceux axés sur le développement économique.

Il s'agit donc d'une « porte ouverte » pour les États membres pour revoir la stratégie de consolidation de la paix et de la sécurité, de la croissance et de la réduction de la pauvreté, ce qui ouvre de bonnes perspectives pour la matérialisation du rêve de construire une communauté plus pacifique et plus prospère.

Il est prévu que lors du Sommet, dont le thème est « Promouvoir l'innovation pour exploiter pleinement les opportunités de croissance économique durable et de développement vers une SADC industrialisée », les États de la SADC prendront des mesures sûres et cohérentes pour mettre fin aux terrorisme et consolider la zone de libre-échange.

Avec cela, on espère que les dirigeants de l'organisation seront en mesure de trouver de nouvelles stratégies pour élever le niveau et la qualité de vie de la population, en soutenant les classes sociales défavorisées, à travers l'intégration régionale.