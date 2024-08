Madagascar: Basketball - Sommet National U18 - La fraude sur l'âge sévit encore

Le championnat national de basketball pour la catégorie U18, filles et garçons, qui se joue à Toliara, aborde les quarts de finale à partir de ce jour.

Le début de la compétition, prévu à 9 heures hier, devait opposer le club des Jeunes chrétiens basketteurs d'Antananarivo (JCBA) et BC AS de Bongolava. Or, les joueurs du club de BCM Zo de Menabe, qui n'ont pas gagné le ticket des huitièmes de finale, ont occupé le terrain qui devait accueillir ce premier match.

La raison évoquée, selon l'explication d'un officiel qui veut garder l'anonymat, viendrait du fait que « le club n'a pas accepté sa disqualification après constat d'une fraude sur l'âge d'un joueur ». Nous avons essayé de joindre par téléphone le club concerné, mais il est resté injoignable.

Selon l'explication d'Andry Rabemananoro, secrétaire général de la Commission centrale des arbitres, « le procédé de falsification d'âge des joueurs existe toujours et c'est dommage pour la discipline ».

Tsiry Colombe Ralalaharison, secrétaire générale de la Fédération Malgache de Basketball, indique que « le club de BCM Zo de Menabe a été disqualifié parce qu'il y a eu un joueur qui a fait une double licence. Il a déjà joué au championnat régional U20 de Vakinankaratra et, de plus, il est déjà âgé de plus de 19 ans ».

La pratique courante dans la fraude sur l'âge est simple, soit le joueur utilise l'identité de son frère cadet soit il fait une nouvelle copie d'acte de naissance.