Afrique: Académie de Liverpool - La LFCIA en tournée en Afrique du Sud

Ça bouge encore du côté de Côte-d'Or. Après des départs à l'étranger de plusieurs joueurs et joueuses, c'est cette fois toute une escouade qui se déplacera. La branche mauricienne de Liverpool Football Club International Academy participera à sa tournée internationale et cela pour la troisième année consécutive. Ses représentants disputeront une série de rencontres en Afrique du Sud à partir du 9 août. Cette tournée s'échelonnera jusqu'au 18.

Cette tournée a été rendue possible grâce à l'appui de Transition Football Club (partenaire officiel du Celtic FC en Écosse). Neil Murphy, l'entraîneur en chef de la LFCIA de Maurice, s'est également appuyé sur son réseau de contact pour concrétiser le projet. Pour ce déplacement en Afrique du Sud, la délégation mauricienne comprendra 16 joueurs, âgés entre 17 à 19 ans. Angelito Boff, qui officie comme entraîneur au sein de cette formation et Neil Murphy feront aussi le déplacement.

Au cours de ces 10 jours en terre sud-africaine, les Mauriciens auront l'occasion de découvrir un climat froid et d'évoluer en altitude. Cette unique opportunité offrira aux jeunes joueurs de la LFCIA la plateforme idéale pour montrer leur talent tout en partageant leur passion pour le football à travers les gestes techniques sur le pré. L'objectif sera aussi d'attirer l'attention des recruteurs étrangers et pourquoi pas basculer dans le monde professionnel un jour.

%

Au cours de leur déplacement en Afrique du Sud, l'équipe de la LFCIA affrontera Transition FC le 10 août avant de croiser le fer avec Highlands deux jours plus tard. Nos représentants enchaineront ensuite avec University of Pretoria FC le 14 août avant de terminer leur tournée le lendemain. Ils affronteront soit Galaxy FC, Kaiser Chiefs ou Super Sport.

Dans le cadre de cette tournée au pays de Nelson Mandela, les joueurs de la LFCIA auront l'occasion d'apprendre un peu plus sur l'histoire de l'Afrique du Sud et sur Nelson Mandela. Une immersion dans l'histoire douloureuse de ce pays est aussi au programme puisque les jeunes visiteront la Place Nelson Mandela, le Lion Park, le Musée de l'Apartheid et participeront à des activités de team building. Ils assisteront aussi à un match de football professionnel.

Pour Neil Murphy, l'Afrique du Sud n'a pas été choisi par hasard. Le head coach s'attend à un niveau élevé en termes d'échanges. «Je suis fier que l'académie ait offert une nouvelle opportunité brillante aux joueurs de voyager en Afrique du Sud et de se connecter à ce grand continent qui a produit tant de grands footballeurs. Avec son championnat professionnel et ses clubs professionnels, ainsi que ses académies de jeunes, je m'attends donc à ce que le niveau des matchs soit supérieur à celui de l'océan Indien. Je suis vraiment curieux d'évaluer et de comparer les joueurs et les équipes sud-africains», a-t-il confié.

L'escouade de la LFCIA

Gardiens

Gollum Hansingh, Chitresh Rama

Défenseurs

Meness Kelvin, Lorenzo Hurrunghee, David Jolicoeur, Shawn Antionette, Jeremy Chinien (Cap), Jeremy Menelas, Zubyar Emambocus

Milieux de terrain

Luca Chutoo, Luca Laboiteuse, Aaron Fong Leong

Attaquants

Nathaniel Pytambar, Helene Rolando, Etoo Lonfle, Ismael Rose

Coaches

Neil Murphy et Angelito Boff