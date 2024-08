Congo-Kinshasa: Sous les auspices des Editions Likabo - Lancement du premier festival du livre chrétien à Kinshasa

Premier jour ce mardi 14 août à la Cathédrale du centenaire, de l'ouverture de l'activité Likabo, sur le grand-thème «La foire du livre chrétien». Il s'agit d'une activité prévue, du mercredi 14 au dimanche 18 août, axée sur les différents sous-thèmes. Un projet à l'initiative du Pasteur Remy, qui vient déraciner l'ignorance dans la tête des chrétiens qui banalisent encore la lecture.

Dans le souci de forger et de percer la connaissance dans le Corps du Christ, Likabo met en valeur des livres chrétiens, écrits par de grands pasteurs du monde, plus particulièrement ceux de la République Démocratique du Congo. Le but est d'aider les gens en particulier, mais surtout les chrétiens qui ne s'intéressent pas aux livres de leur montrer l'importance de la lecture dans la vie quotidienne.

Le livre de Daniel 9 : 1-4, a constitué le sous-thème de cette première rencontre avec les chrétiens de différentes communautés. Plusieurs invités de marque ont pris part à ce rendez-vous dont notamment : des pasteurs venant de différentes églises, des hommes politiques, des fidèles...

Il est prévu chaque jour au programme, de nouveaux thèmes du genre: Panel (Femme par les livres); Talk-show (parole aux auteurs et éditeurs), de l'idée à l'oeuvre et Adorons le Dieu des livres. Ce Festival a permis aux auteurs et éditeurs de différents livres de se faire découvrir autrement. Pour répondre aux attentes des invités, plusieurs produits étaient au rendez-vous.

Tout est bien qui finit bien. Une prière a été dite pour conclure cette première journée de ce festival qui va s'achever dimanche prochain par un grand concert dénommé « Adorons le Dieu des livres ». C'était l'occasion pour l'honorable She Okitundu de visiter chaque stand où était exposé les livres de différents auteurs chrétiens.