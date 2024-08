Afrique: Coupe de la CAF - 1er tour préliminaire (14h00) - Jamus FC Juba (Sud Soudan)-ST - Prendre option hors de ses bases

L'ambition de se mettre à l'abri en prévision du retour, tel est l'objectif premier du Stade Tunisien aujourd'hui. L'entrée en lice du Stade Tunisien en Coupe de la Confédération est pour cet après-midi au Soudan du Sud face à Jamus FC Juba, vers le coup de 14h00.

Les Bardolais tenteront à cet effet de bien figurer dans le cadre de cette manche aller du premier tour préliminaire afin de maximiser leurs chances dans la perspective du match retour, prévu pour le samedi 24 août. Prendre option hors de ses bases, voilà l'objectif premier du Stade aujourd'hui, une épreuve que les coéquipiers d'Oumarou tenteront de passer avec l'ambition de se mettre à l'abri en prévision du retour. Fort d'un nouveau statut glané de haute lutte ou plutôt d'un statut retrouvé, le Stade aborde ce rendez-vous dans la peau d'un outsider ambitieux.

Le Stade a-t-il les moyens de ses ambitions ? Certes, par rapport à la saison écoulée, les Bardolais ont perdu des valeurs sûres, soit les Hamza Khadhraoui, Hamza Ben Abda, Haythem Jouini et Lamine Ndao. Mais, en revanche, ils ont animé leur mercato en recrutant Zied Berrima (buteur et déjà bien affûté en amical contre Al Hilal Omdorman), Ahmed Beji (transfuge de la JSO et ex-canonnier de la Ligue 2 avec 14 buts), Mohamed Amine Zghada (pur produit du CA qui a évolué auparavant à l'USBG et Anwar El Abyar), ainsi que Yusuf Touré, milieu ivoirien de 24 ans ayant déjà eu des expériences en Irak, Oman et Géorgie.

Des valeurs sûres

Au Sud-Soudan, le Stade tentera de se parer de ses plus atouts pour toucher au but. Certes, Zghada et Touré sont hors liste pour non qualification (recrutement après les délais prescrits par la CAF), mais la confiance est de mise cependant, avec un groupe assez garni au niveau des trois lignes de jeu.

En défense, tout d'abord, avec les inamovibles Khalfa, Laifi, Ouattara et Sahraoui, aux côtés du jeune Hazem Khémiri (buteur en amical face à l'OB), du latéral gauche sénégalais de 21 ans, Ibrahima Djité, et d'enfin Adem Arous, axial de 20 ans (en fin de prêt à l'Asoe). Au milieu, les aspirants, tout autant que les valeurs sûres, sont dans le bloc de départ. En clair, autour de Ghazi Ayadi et Oumarou, le bouillant lutin Amath Ndaw est présent, alors que Skander Chihi, gaucher d'expérience et Rayen Smaali, transfuge d'Ajaccio U19, peuvent apporter leur pierre à l'édifice du milieu, une fois sollicités.

En attaque à présent, aux côtés de Bilel Mejri, Ouerghemmi et Sajed Ferchichi ont déjà gagné leurs galons d'incontournables depuis la saison dernière. le Stade peut espérer forcer son destin en attaque, pour peu que l'ex-joueur d'El Omrane joue toujours sur sa vraie valeur.