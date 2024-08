Afrique: Volley - La sélection U20 championne du continent - Tenir parole...

Le plus dur commence pour cette talentueuse équipe. Il faudra lui fournir les moyens nécessaires. La sélection tunisienne U20 de volley-ball a remporté le vingt et unième championnat d'Afrique sur un score qui en dit long sur la qualité des deux équipes en présence. La formation égyptienne a tenu tête à son homologue tunisienne et l'a poussée dans ses derniers retranchements.

Le score serré a rendu cette finale palpitante et le suspense a régné de bout en bout. Mais ce résultat qualificatif au Mondial de la catégorie nécessite la prise en compte de plusieurs facteurs.

En effet, il est toujours agréable de voir pousser devant ses yeux une nouvelle génération de jeunes qui ont des qualités à revendre. Les cinq sets joués et le score étriqué prouvent la ténacité des deux équipes en présence, l'intensité du rythme et la hargne déployée.

Au point de se poser la question qui brûle les lèvres : si le match est rejoué, aurons-nous le même résultat ? Peut-être que oui, peut-être que non. Toujours est-il que le mérite revient à ces jeunes des deux formations. Combien en rester a-t-il parmi l'élite ? Et c'est là où nous avons voulu en venir.

Bien préparer le Mondial

Considérant la décision prise de « participer pour avoir des résultats», c'est aux autorités compétentes de se bouger pour assurer la préparation de ce Mondial. A ce niveau, on n'a pas seulement besoin de stages de préparation en interne. On a surtout besoin de rencontres de haut niveau. C'est le seul moyen d'y aller à ce Mondial en compétiteur venu se battre et non en victime expiatoire.

D'après les experts en la matière, pour avoir un profil répondant aux exigences d'une compétition de haut niveau, il faudrait avoir au moins dans les jambes trois à quatre tournois, soit une quinzaine de matchs de haute intensité. Les Egyptiens, qui ne digéreront pas ce revers à Tunis, le feront assurément eux. Bien entendu, nous ne remporterons pas ce Mondial, mais notre équipe marquera cette phase finale de son empreinte.

Quelques joueurs verront leurs noms notés parmi les jeunes qui promettent, notre volley-ball accédera parmi ceux que l'on cherchera désormais à rencontrer et à inviter. Des propositions de contrats pourraient ouvrir de nouveaux horizons aussi bien pour les joueurs que pour leurs équipes d'appartenance. Ce n'est pas peu.

Il y a de ce fait une promesse à tenir pour que ces recommandations ne soient pas lettre morte. Il faut donner à ces jeunes pousses le moyen et l'occasion de progresser. Un point c'est tout !