Afrique: Le malheur d'un pays au coeur de l'Afrique

opinion

Telle une jolie dame, bien bâtie aux formes généreuses au milieu des hommes, tel est l'emplacement de la République Démocratique du Congo, avec des richesses incalculables sur son sol et dans son sous-sol, au milieu des pays prétendument riches mais en manque de certaines matières premières pour développer leurs économies.

Avec son uranium, son lithium, sa forêt et autres ressources, la RDC se voit toujours attaquée par des prédateurs de ses richesses et ennemis de la paix. Tous les multinationaux soutiennent son voisin, le Rwanda, afin qu'il lui fasse la guerre et ensemble, ils en profitent pour piller ses nombreuses richesses dans la partie Est du pays. Un enrichissement sanguinaire au coeur de l'Afrique.

Malgré la main tendue du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi, après avoir offert à tous les investisseurs une possibilité de s'offrir une place dans le pays par une exploitation légale et régulière des minerais, ces ennemis de la paix ont choisi la voie des crépitements des balles pour continuer à piller et à voler par un bain de sang et chercher même la balkanisation du pays.

Des myriades de richesses qui ne profitent pas, depuis l'accession du pays à sa souveraineté nationale, à son peuple qui reste et demeure coincé dans une pauvreté incommensurable à cause de la convoitise de ses ennemis.

Face à cela, un certain nombre des congolais reste dubitatif quant à une probable paix tant vantée par le régime actuel dont il est à la recherche depuis son arrivée au pouvoir. Une recherche dont le téléchargement est resté bloqué à 37% près de six (6) ans après alors qu'il est à son second et dernier mandat. Tous les indicateurs étant au rouge.

D'autres par contre, espèrent encore qu'ils vivront cette paix véritable et qu'elle perdurera à jamais ; car, la force républicaine reprendra, tôt ou tard, le contrôle du territoire national dans son entièreté et que tous les déplacés de guerre rentreront dans leurs villages et/ou territoires pour y résider librement, en toute quiétude. Jusqu'où cette guerre nous mène-t-elle ? Le congolais, profitera-t-il de ces richesses dont il est propriétaire de droit ? La paix, un mythe ou un fait réel pour une nation censée rester Une et indivisible ?