Tunisie: Emprunt obligataire - Le pays se prépare à lancer les souscriptions à la 3e tranche

La souscription à la troisième tranche de l'emprunt obligataire, qui aura lieu du 3 au 11 septembre prochain, a pour objectif de mobiliser 700 millions de dinars.

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia a estimé que les indicateurs économiques, y compris les indicateurs des finances publiques, s'améliorent progressivement à un moment où son département se prépare à lancer la souscription à la troisième tranche de l'emprunt obligataire national le 3 septembre prochain.

Au cours d'une série de réunions tenues mercredi avec les PDG et les représentants de plusieurs institutions financières des secteurs bancaires, des assurances et des intermédiaires en Bourse, la ministre a mis en relief l'importance de travailler ensemble pour redynamiser l'activité économique, stimuler l'investissement et créer de la richesse.

La souscription à la troisième tranche de l'emprunt obligataire, qui sera lancée le 3 septembre, et se poursuivra jusqu'au 11 septembre 2024, a pour objectif de mobiliser 700 millions de dinars.

Le ministère des Finances a pu mobiliser 1,444 milliard de dinars, au cours de la deuxième tranche de l'emprunt obligataire 2024, contre 0,700 milliards de dinars qu'il a prélevés en vertu de la loi de finances pour la même année. Ce qui représente un taux de réponse de l'ordre de 206%, selon des déclarations antérieures du Directeur général de Tunisie Clearing, Maher Zouari.

%

Les souscriptions proviennent principalement des intermédiaires en Bourse des valeurs mobilières de Tunis (60%) et des banques (40%). Selon Zouari, la deuxième période de souscription s'est déroulée du 6 au 13 mai dernier.

Au cours des réunions, la ministre a souligné l'importance d'adhérer au processus de souscription, compte tenu des conditions appropriées qu'il offre en tant que moyen d'épargne à moyen terme et son importance dans la mobilisation des ressources pour financer le budget de l'État en application des dispositions de la loi de finances 2024. Elle a fait part de sa confiance en les institutions financières et bancaires et leur rôle à contribuer aux efforts de l'Etat pour mobiliser des ressources financières, saluant, au passage, leur contribution au succès des précédentes souscriptions.

Pour ce qui est de la première tranche de l'emprunt obligataire (souscriptions du 5 au 13 février 2024), le trésor public avait réussi à collecter 1033,7 MD, dépassant l'objectif initial de 750 MD, soit un taux de réponse de 138%.

Les montants souscrits proviennent des intermédiaires en Bourse et des banques avec des taux de souscription respectifs de 67% et 33%.

Selon les données du budget de l'État de l'année 2024, le ministère des Finances continuera d'adopter l'emprunt obligataire jusqu'à la fin de l'année en cours, conformément aux plans visant à mobiliser 2,8 milliards de dinars.