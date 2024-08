Congo-Brazzaville: Responsabilité !

Revenu avec insistance dans le message à la nation prononcé par le président de la République, la veille de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance du pays, le mot "responsabilité", lancé à l'ensemble des Congolais, notamment aux générations actuelles, montantes et futures, interpelle sur la marche à suivre si l'on veut parvenir aux objectifs de développement auxquels aspire le pays plus de six décennies après son accession à la souveraineté.

Si elle pose là le problème de prise de conscience sur la bonne marche et la saine gestion des affaires publiques, cette invite à la responsabilité sonne tout à la fois comme une reconnaissance des problèmes cruciaux auxquels il faudra trouver des solutions pérennes afin de satisfaire, tant soit peu, les attentes des six millions de Congolais, en particulier la jeunesse.

Comme a su bien le dire le père de la nation, il s'agit donc d'œuvrer désormais en faveur de l'éducation et du développement des compétences ; de l'emploi et l'entrepreneuriat ; la gouvernance, la sécurité menacée par le banditisme urbain ; la santé, l'électricité et l'eau, deux denrées qui manquent souvent au rendez-vous dans la vie des ménages.

Atteindre ces objectifs, avouons-le, passe également par une rigueur sans complaisance pour les indécis qui tirent le pays vers le bas sans être inquiétés. Autant dire qu'il est de mise que soient renforcés les pouvoirs de la justice et autres institutions dont les missions consistent à combattre la gabegie et la fraude fiscale, mais aussi de créer les conditions de la succession entre les générations montantes et futures. C'est dans cette condition que sera effectivement donné un sens à la responsabilité si l'on veut continuer de développer et de moderniser le pays.