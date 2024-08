Congo-Brazzaville: Finances publiques - La difficile équation pour réduire le poids de la dette

Avec un taux de dette publique estimé à 96% du Produit intérieur brut (PIB), le Congo est toujours classé en surendettement par la Banque mondiale (BM). La sortie du surendettement nécessiterait un renforcement du service de la dette, des procédures administratives et des audits.

La viabilité budgétaire et de la dette constitue une priorité essentielle du gouvernement congolais à court terme, puisque le pays est confronté à des défis importants dans la mobilisation des ressources intérieures. Cette situation risque, selon la BM, de saper la viabilité de la dette à long terme et la mise oeuvre des objectifs de développement, à l'instar du Plan national de développement de 2022-2026.

Dans son récent rapport sur le suivi de la situation économique et financière de la République du Congo, dévoilé le 13 août, la BM a déploré le niveau élevé de la dette publique du pays. Fin 2023, la dette publique exprimée en part du PIB a augmenté pour atteindre 96%, contre 86,6% en 2022, en lien avec la hausse de la dette intérieure passant de 45 à 58,9%. Par contre, la dette extérieure a progressivement diminué passant de 41,6% du PIB à la fin de 2022 à 37,2% fin 2023.

La dette publique du Congo est jugée viable à moyen terme, d'après Vincent Tsoungui Belinga, l'un des auteurs du rapport. La stratégie de paiement des arriérés intérieurs restants en septembre 2023, soit 4,4% et 2,2% du PIB respectivement au titre de 2022 et 2023, a permis au gouvernement de régler une partie de la dette de l'État. La mobilisation des recettes intérieures pourrait être renforcée, soutient cet expert, en améliorant l'administration fiscale.

L'État devrait améliorer l'information des contribuables et de la coopération entre les agences gouvernementales et au niveau international en adhérant à la Convention sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

La BM insiste sur le suivi de l'utilisation obligatoire du numéro d'identification unique, l'approche fondée sur les risques pour effectuer des contrôles fiscaux et douaniers, le décret clarifiant l'applicabilité de la TVA pour les opérations pétrolières amont, et le décret réglementant la surveillance, le contrôle et l'audit des opérations pétrolières et gazières en amont.

Les experts de la BM ont également recommandé davantage de transparence sur la gestion de la dette, en continuant à éviter les obligations contractuelles au titre de nouvelles dettes extérieures publiques et garanties par l'État à caractère non concessionnel, la mise en oeuvre de la stratégie de remboursement des arriérés intérieurs de septembre 2023, ainsi que la transformation du Système de gestion et d'analyse de la dette en une base de données unique pour enregistrer toutes les données sur la dette publique.