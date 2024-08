Congo-Brazzaville: Santé publique - Martin Inana nommé directeur intérimaire de l'hôpital général de Dolisie

Le préfet du Niari, Gilbert Mouanda Mouanda, a installé dans ses fonctions, le 14 août 2024, Martin Inana, comme directeur intérimaire de l'hôpital général de Dolisie, dans le département du Niari.

L'installation de Martin Inana fait suite à la note de service émise du 7 août par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, annonçant sa nomination au poste de directeur intérimaire de l'hôpital général de Dolisie. Une décision consécutive à la détention à la maison d'arrêt de Brazzaville du précédent directeur général, Maurice Mebangha Mpompolo.

« Ma première pensée va vers les syndicalistes, ces acteurs qui ont une mission à la fois noble et délicate. Les dames et messieurs les syndicalistes, privilégions le dialogue, ma porte vous est ouverte. Nous sommes tous dans le même bateau. Chaque décision que nous allons prendre, chaque acte que nous allons poser, mettons au centre la population du Niari, du Kouilou, de la Bouenza et de la Lékoumou, parce que c'est un hôpital interdépartemental. Nous avons l'obligation de travailler ensemble, de créer des conditions pour donner à la population de ces quatre départements un droit, celui d'accéder aux services de santé de qualité. Je vous rasure de ma disponibilité totale pour le dialogue », a déclaré Martin Inana, lors de son installation.

L'homme qui a dénoncé le scandale financier à l'hôpital général de Dolisie, Jonas Fred Makila, n'a pas manqué de s'exprimer à cette occasion. « Ma joie est grande, nous veillerons au bon fonctionnement de cet hôpital bien que je ne sois plus agent ici. En tant que jeune congolais, nous mettrons nos caméras sur cet hôpital. Nous souhaitons que l'intérimaire puisse bien faire pour qu'on l'applaudîsse. Dans cet hôpital, l'on peut relever beaucoup de manquements tels que le manque de scanner, de climatisation aux soins intensifs et bien d'autres. Il est souhaitable que cela soit résolu », a-t-il indiqué.

La cérémonie a connu la participation de nombreuses autorités politico-administratives et militaires, des sages et des représentants des organisations non gouvernementales.