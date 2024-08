Tunisie: CSS - Wellington Ferreira Nascimento engagé - La défense, souci majeur...

En dépit des recrutements opérés, le compartiment défensif ne rassure pas avant le début de la saison.

Le CSS a disputé 5 matches amicaux durant la première étape de la préparation de la saison qui s'est terminée samedi par un match nul (un but partout) au Stade Taieb Mhiri contre l'équipe soudanaise d'Al-Hilal. Le chiffre qui a retenu le plus l'attention, c'est sans doute celui des 9 buts encaissés dans ces cinq parties ( 1 contre l'ESM, 5 devant le CA, 2 face au ST et 1 dans ce dernier test avec Al -Hilal ).

Autant de buts encaissés en matches amicaux qui ne sont pas souvent très ouverts, c'est inquiétant et ça peut devenir alarmant. La question est de savoir les raisons de cette fébrilité de l'assise défensive des « Noir et Blanc ». Il faudra faire le bon diagnostic, surtout que, la saison passée, ce compartiment s'en est mieux tiré. Du début jusqu'à la fin, ce qui a permis au CSS de décrocher la troisième place. Problème de gardien de but ? Certainement pas avec un Sabri Ben Hassen qui s'est révélé un excellent portier et a fait oublier Aymen Dahmen, parti à El Hazm saoudien.

Même si dans les coulisses de l'équipe de Sfax, on ne cache pas que le retour de l'ex-portier a freiné l'ambition et tempéré l'ardeur du gardien Ben Hassen qui s'est imposé comme numéro un . On dit même que ce retour au bercail de Dahmen n'est pas une bonne affaire, car ce n'était pas une nécessité, encore moins une priorité. Problème de qualité des arrières latéraux et centraux? C'est plus qu'une probabilité. Le départ de Alâa Ghram a laissé un grand vide pas facile à combler.

Sur le côté droit de la défense, Mohamed Salah Mhadhebi est de plus en plus critiqué. Il n'est pas le grand latéral à tempérament offensif. Sur le flanc gauche, la venue de Hichem Baccar peut constituer un renfort de poids et colmater l'énorme brèche sur ce couloir. C'est au niveau de la charnière centrale que le bât blesse encore. Mohamed Nasraoui n'arrive pas à être le nouveau patron de la défense qui rassure en matière d'autorité dans l'organisation, le placement et la répartition des tâches dans la zone de sécurité.

Idem pour Koffi Constant Kouamé qui est trop brouillon dans son jeu, malgré un bon gabarit, pour être le dernier rempart qui verrouille bien le dispositif et empêche les infiltrations adverses par l'axe. Il fallait donc consentir de grands sacrifices pour engager un arrière central de métier.

Réussira-t-il ?

Après avoir laissé échapper les deux options, Hani Amamou et Nassim Hnid (qui a signé avec l'Etoile), pourtant des solutions toutes prêtes, le choix s'est porté finalement sur un défenseur étranger, en l'occurrence Wellington Ferreira Nascimento. Avec ses 29 ans, le Brésilien est un joueur qui n'a plus rien à prouver en maturité et en expérience même s'il n'a pas roulé sa bosse dans de grandes équipes et n'a pas un grand CV en performances individuelles et un palmarès fabuleux en titres avec des équipes de second plan.

Réussira-t-il au CSS ?

Ce n'est pas garanti d'avance. On attendra donc avant d'affirmer si c'est le bon choix. Mais il ne faut pas aussi se faire trop d'illusions, car la faiblesse du bloc défensif réside aussi dans la formule actuelle du milieu de terrain. Et force est de constater que ce n'est pas encore la grande satisfaction dans le travail de ratissage à l'entre jeu avec un bon premier rideau défensif et une bonne paire de demis axiaux. Fode Camara et le nouveau recruté Pedro Sà, ce n'est pas encore l'entente parfaite et la formule idéale.

Il y a aussi un problème de transition, de projection rapide vers l'avant, de construction de jeu pour maintenir le plus possible l'adversaire dans sa zone et alléger la pression sur une défense en cours de reconstruction. Ce n'est pas donc le seul engagement d'un défenseur de métier qui pourra corriger toutes les lacunes défensives et résoudre tout le problème de positionnement et d'animation dans la première moitié de terrain des « Noir et Blanc ».

Il faudra donc cibler les recrutements restants dans le quota des 10 joueurs seniors sur des joueurs à vocation offensive confirmée pour renforcer le secteur de la première ligne où les postes de meneur de jeu et d'attaquant de pointe buteur sont encore vacants. Car, sur le plan offensif, malgré la venue de Mohamed Dhaoui (Cristo) contre la mise à l'écart incompréhensible de Baraket Lahmidi et la seule carte de Hazem Haj Hassen comme n 9 classiques, l'entraîneur Alexander Santos n'a pas encore les grands atouts pour changer grand-chose et nous proposer une ligne d'attaque de feu qui fera revenir le CSS à son cachet d'équipe qui fait le jeu, qui presse haut l'adversaire dans sa zone, qui s'offre un grand nombre d'occasions de marquer et qui est maître en matière d'efficacité devant les buts. Force est d'avouer qu'on en est encore loin.