Il a également souligné la nécessité de mobiliser toutes les énergies et ressources pour accélérer le rythme des réformes dans tous les domaines, tout en valorisant le travail et en renforçant l'esprit de responsabilité et d'appartenance.

Le Chef du gouvernement, M. Kamel Maddouri, a rencontré hier, au Palais du gouvernement à La Kasbah, les chefs des structures à la présidence du gouvernement.

Au cours de cette réunion, le Chef du gouvernement a souligné l'importance des échéances de cette étape et les attentes en matière de renouvellement des méthodes de travail administratif, de relever l'action des services publics et d'en faire valoir les valeurs, notamment les principes de continuité, de neutralité, d'intégrité, de transparence et d'efficacité, et d'améliorer le niveau des services fournis aux citoyens, notamment en simplifiant les procédures et en parachevant le processus de numérisation de ces services.

Le Chef du gouvernement a également souligné l'importance de l'engagement de tous dans la bataille de construction dans le cadre d'une véritable réforme garantissant l'efficacité du travail administratif, la qualité de la gestion publique, la lutte contre la corruption, le démantèlement de ses systèmes et la prévention de celui-ci.

Il a également souligné la nécessité de mobiliser toutes les énergies et ressources pour accélérer le rythme des réformes dans tous les domaines, tout en valorisant le travail et en renforçant l'esprit de responsabilité et d'appartenance. M. Kamel Maddouri a appelé à la mobilisation de toutes les énergies pour engager la réforme de tous les programmes et politiques publics, notamment ceux liés à l'amélioration de l'efficacité du travail administratif, en mettant l'accent sur le renforcement des fonctions d'évaluation en termes de suivi, de vigilance et de prévoyance.