Congo-Brazzaville: Fête de l'indépendance - Le MJP organise une marche pour l'unité et la cohésion

A la faveur du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, le Mouvement des jeunes présidentiels (MJP) a organisé, le 14 août à Brazzaville, en marge du semi-marathon international, un carnaval dédié à l'unité et à la cohésion nationales.

Plus de deux mille personnes ont participé à la marche populaire et citoyenne sous la direction de Donald Mobobola, président du MJP. Elle a débuté au siège national du parti, situé au rond-point de la Pointe hollandaise, dans le 5e arrondissement Ouenzé, pour chuter au boulevard Alfred-Raoul, en passant par les ronds-points Koulounda et Moungali.

Le carnaval avait pour objectif de réveiller les consciences, mais c'était aussi une manière pour ce parti de la majorité présidentielle de renforcer la cohésion, le vivre-ensemble, la paix et la citoyenneté dans le pays. Des concepts qui font partie des valeurs cardinales que le MJP s'est proposé de promouvoir et de défendre dans ses actions politiques.

« Le sport unit les peuples, c'est dans cet esprit que nous avions initié ce carnaval afin de renforcer la paix et la cohésion nationales, conformément aux objectifs du semi-marathon international qui cherche à réunifier les peuples. Pour cette marche, nous avons réuni plus de deux mille jeunes que nous appelons à s'unir autour des valeurs de paix et de cohésion sociale sans lesquelles le Congo n'existera pas, conformément aux idéaux du chef de l'Etat », a souligné Donald Mobobola.

Dans la poursuite de ses actions de mobilisation des jeunes autour de la citoyenneté, le MJP, a renchéri son président, se rendra très bientôt à Madingou et à Sibiti pour conscientiser la jeunesse de la Bouenza et de la Lékoumou.

Le parti profitera de cette campagne pour mettre en place les instances fédérales du MJP dans ces deux départements avant de couvrir toute la partie méridionale. Une stratégie politique qui permettra à ce parti de bien préparer las batailles politiques futures.

Rappelons que le MJP a été créé le 17 novembre 2020. Affilié à la majorité présidentielle, il promeut les idéaux du chef de l'Etat, Denis Sassou-N'Guesso.