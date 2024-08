Congo-Brazzaville: Sénat - Trente-deux affaires approuvées à la troisième session ordinaire administrative

Sur les trente-huit affaires soumises à son approbation lors de la troisième session ordinaire administrative qui s'est clôturée le 13 août, la chambre haute du Parlement a entériné trente-deux et ajourné six autres. Une moisson jugée fructueuse et abondante par les sénateurs.

Au nombre des affaires examinées lors de la troisième session ordinaire administrative du Sénat dirigée par son président, Pierre Ngolo, l'on compte vingt-deux projets de loi, six autorisations de ratification et une approbation d'accord. Il s'agit, entre autres, du projet de loi portant création, redéfinition et érection de nouveaux départements, districts et communautés urbaines.

Approbation qui acte désormais la création officielle de trois nouvelles entités administratives territoriales, à savoir le département Nkéni-Alima, qui a pour chef-lieu Gamboma ; le département du Djoué-Léfini, dont le chef-lieu est Odziba, ainsi que celui dénommé Congo-Oubangui avec pour capitale Mossaka.

Le même texte de loi porte aussi sur l'érection des localités de Loango, de Ngombé, de Ngouha 2 et de Mpouya en communautés urbaines, conformément à la loi n°03-2003 du 17 janvier 2003 fixant l'organisation administrative territoriale, qui matérialise les principes de la déconcentration et de la décentralisation.

Le Sénat a également adopté le projet de loi portant application du régime de partage de production des grumes ; celui autorisant la ratification de l'accord de financement et de don relatif au programme de transformation du secteur de l'éducation pour les meilleurs résultats entre la République du Congo et l'Association internationale de développement.

A cela s'ajoutent le projet de loi portant création de l'Agence congolaise de radioprotection et de sûreté nucléaire et celui autorisant la ratification de l'accord de financement additionnel du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du centre.

Au cours de la même session, la chambre haute a aussi approuvé le débat d'orientation budgétaire et les questions orales avec débat au gouvernement, ainsi que le projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre le gouvernement congolais et celui de la Côte d'Ivoire relatif à l'exemption des visas pour des détenteurs de passeports diplomatiques ou de service.

Clôturant la session, le président du Sénat, Pierre Ngolo, félicitant les sénateurs pour le travail abattu, les a exhortés à maintenir la collaboration avec la population pour une confiance « inébranlable » et à être proche d'elle pendant leurs congés parlementaires.

Concernant la paix dans le pays, Pierre Ngolo a salué les efforts des forces de l'ordre pour leur dynamisme dans la répression des délinquants appelés « bébés noirs » qui sèment la terreur dans la ville. Une opération qui, selon lui, commence à rétablir la paix et la quiétude dans le pays.