Angola: Un ministre d'Etat veut s'engager dans des solutions pour stimuler l'économie

Lubango (Angola) — Le ministre d'État pour la Coordination Économique, José de Lima Massano, a souligné jeudi, dans cette ville, la nécessité de s'engager davantage dans la présentation de solutions et de mettre les moyens disponibles à sa portée, afin de continuer à stimuler l'activité économique à Huila, pour améliorer la vie de la population.

Le gouvernant, qui s'exprimait lors d'une réunion tenue avec les administrateurs municipaux de Huila, a indiqué qu'il suivait ce que la province avait fait en termes de contrôle économique et d'engagement de la classe d'affaires dans la croissance du secteur.

Il a également affirmé qu'il suivait le soutien qu'ils accordent aux familles travaillant dans les zones rurales et tirant les leçons de la province, afin que ce travail puisse atteindre de plus grands niveaux de sécurité alimentaire et ainsi améliorer les conditions de vie de tous.

Il a poursuivi que le prix de la Meilleure Municipalité d'Angola, remporté par Lubango, révèle le travail réalisé par les autorités de la province, ainsi que la manière dont les habitants se sont engagés à préserver la municipalité, à la développer et à en faire une référence.

À son tour, le gouverneur de Huíla, Nuno Mahapi, a dit qu'il existe des conditions favorables pour continuer à faire davantage, car il estime disposer des atouts naturels et humains pour cela, d'une responsabilité collective pour assurer une plus grande augmentation quantitative et qualitative des revenus du Budget Général de l'État (OGE).

%

Lors de la réunion tenue à huis clos, il a été recommandé aux administrateurs d'encourager la collecte de revenus, qui pourraient être utilisés pour développer ou résoudre des problèmes sociaux et améliorer la qualité de vie des citoyens.

La rencontre avec les administrateurs a analysé la question du Budget Général de l'Etat de Huíla, du Plan Intégré d'Intervention dans les Municipalités (PIIM), de l'agriculture et des opportunités qui peuvent être accordées au secteur de la construction et de l'éducation dans la province.

Le gouvernant a également rencontré la classe d'affaires de Huila, avec qui il a abordé des questions de développement économique, l'amélioration du climat des affaires, la présentation de propositions qui peuvent aider les entrepreneurs et en même temps stimuler le développement économique de la province.

Les hommes d'affaires ont présenté des propositions liées aux avantages fiscaux, des suggestions pour le développement industriel et d'autres questions économiques et la possibilité d'accéder au crédit des banques commerciales.

Ont participé aux rencontres les représentants du Conseil d'Administration du Fonds d'Appui au Développement Agraire (FADA), du Fonds Actif de Capital-risque Angolais (FACRA), de la Banque de Développement d'Angola (BDA), de la Banque d'Épargne et de Crédit (BPC), de l'Entrepôt Douanier d'Angola, entre autres.