Angola: Le Royaume-Uni réitère sa coopération dans le projet du Corridor de Lobito

Huambo (Angola) — Le ministre pour l'Afrique du ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni, Lord Raymond Collins, a réitéré jeudi l'intention de son pays de travailler avec le gouvernement angolais sur le projet de développement du Corridor de Lobito.

Le Corridor de Lobito constitue une route stratégique alternative vers les marchés d'exportation de la Zambie et de la République démocratique du Congo (RDC) et la route la plus courte reliant les principales régions minières de ces deux pays à la mer.

Le projet s'étend du Port de Lobito, baigné par l'océan Atlantique, et traverse l'Angola d'ouest en est, en passant par les provinces de Benguela, Huambo, Bié et Moxico, couvrant également les zones minières de la province du Katanga, RDC, et La ceinture de cuivre de la Zambie

S'adressant à la presse, après une audience avec le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, Lord Raymond Collins, a déclaré qu'il s'agit d'un corridor offrant des opportunités fantastiques et que son pays souhaite apporter davantage d'investissements pour le développer.

Il a souligné que l'Angola est un pays très important pour le Royaume-Uni en termes de développement économique, ainsi que pour la paix et la stabilité en Afrique australe.

Il s'est félicité que le chef de l'État angolais, João Lourenço, travaille au cessez-le-feu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, un processus de pacification difficile, mais important pour le Corridor de Lobito.

%

Grâce à ces efforts pour investir dans les mineurs stratégiques, le corridor de Lobito deviendra un succès, car il y aura davantage d'investissements dans l'agriculture et d'autres industries, ce qui pourra attirer des entrepreneurs étrangers dans différents domaines.

Il a affirmé que si le Corridor de Lobito fonctionne de manière satisfaisante, de nombreux produits agricoles angolais seront exportés, en mettant l'accent sur la diversification de l'économie locale.

Concernant les investissements dans l'éducation dans le pays, Lord Raymond Collins a souligné que l'Angola a une population jeune et que le Royaume-Uni est déterminé à établir des partenariats et un soutien dans de nouveaux domaines, comme l'éducation, pour promouvoir l'employabilité de cette frange sociale.

Pour sa part, le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a dit avoir informé l'auditoire de la délégation britannique des opportunités d'investissement qui existent dans cette région de l'Angola.

Il a poursuivi que le Royaume-Uni a exprimé son intention de tout faire pour aider la province de Huambo à attirer des investissements dans les domaines minier, agricole, formation du personnel, installation d'industries et autres potentiels de développement local.

Selon le programme de travail, l'ordre du jour prévoit pour vendredi une visite à l'entreprise de déminage The Halo Trust, à la plateforme logistique de Caála et au projet minier de terres rares dans la municipalité de Longonjo.