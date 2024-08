Congo-Kinshasa: Monkey pox à Mbandaka - Des patients prennent en charge leurs médicaments

Des familles des patients, souffrant de Monkey pox à Mbandaka (Equateur) disent dépenser plus de 30, 50 voire 70 000 francs congolais dans l'achat des médicaments, par jour.

Elles ont livré cette information, jeudi 15 aout, à Radio Okapi :

« Nous, la famille, achetons nous-mêmes les médicaments qu'on apporte pour le soigner. Par jour, on dépense plus de 30, 50 voire 70 mille Francs congolais. On en peut plus ! Mais les soins, l'eau, l'hébergement sont effectivement gratuits ».

Ces patients, internés au Centre de référence de traitement de la maladie Monkey pox disent manquer également de prise en charge alimentaire.

Mais les consultations sont gratuites dans ce centre, ouvert en face de l'Hôpital général de référence de Wangata, peu après la survenue de cette épidémie ayant déjà fait à ce jour 667 cas, avec 6% de létalité.

Le centre compte 19 agents, dont 3 médecins, 8 infirmiers et 8 hygiénistes. Les bureaux, avec entrepôts, les pavillons, avec box et sanitaires pour malades, sont en place et propres y compris l'électricité et l'eau.

Et Dr Guerschome Bolisomi, aide clinicien du centre explique comment reçoivent-ils les malades au centre:

« Lorsqu'un malade de Monkey pox vient ici, on le consulte d'abord et pose le diagnostic de suspicion après les examens de labo viennent confirmer s'il y a ou pas Monkey pox ».