Angola: Processus législatif caractérisé par la participation citoyenne

Luanda — La présidente de l'Assemblée Nationale (AN), Carolina Cerqueira, a déclaré jeudi, à Luanda, que le processus législatif continuait à être remarquable pour promouvoir l'intervention participative et inclusive des citoyens.

Carolina Cerqueira, qui intervenait lors de la cérémonie solennelle de clôture de la IIe Session Législative de la Ve Législature, a également souligné la participation des organisations de la société civile et religieuse à l'activité législative, ainsi que les consultations régulières avec des experts.

Elle a précisé qu'au cours de l'année législative cette participation très fructueuse des citoyens s'est faite à travers des pétitions et des demandes, ainsi qu'à travers la participation à des ateliers, colloques, séminaires et autres rencontres.

"L'interaction entre le peuple souverain et ses représentants a permis de trouver des solutions plus proches de la réalité", a-t-elle confirmé.

D'autre part, elle a expliqué que le cycle a été marqué par "la dynamique saine du débat politique démocratique, malgré les différentes positions idéologiques".

Elle a souligné l'audition des assistants du titulaire du pouvoir exécutif sur des questions diverses de la gouvernance, notamment les ministres de la Santé, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie et ceux des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement, des Transports et Ressources minérales, pétrole et gaz.

La parlementaire a ajouté qu'ils faisaient l'objet d'une réflexion approfondie avec les organisations de la société civile afin de générer une connaissance générale des principaux défis de gouvernance et de proposer des solutions concrètes plus larges et transversales aux instances compétentes.

Session législative

Elle a fait savoir qu'au cours de la session susmentionnée, 18 lois ont été approuvées et publiées au Journal officiel, soit une augmentation de trois par rapport à l'année législative précédente.

Dans la rédaction finale, a-t-elle poursuivi, il y a six diplômes et sept propositions de lois ont été approuvées dans la généralité et en traitement dans la commission de spécialité.

Elle a expliqué que 41 résolutions ont également été approuvées, dont cinq de plus par rapport à l'année parlementaire 2022-2023.

Dans le cadre du contrôle et de la supervision, elle a indiqué que des visites ont été effectuées pour vérifier le niveau d'exécution physique et financière des différents projets en cours dans les différentes municipalités du pays, inclus dans les programmes de l'Exécutif, et qu'un niveau de conformité a été vérifié de l'ordre de 59,4%.

Elle a souligné qu'à l'étranger également, des visites et des rencontres ont été réalisées avec les Angolais de la diaspora où ils ont entendu leurs principales préoccupations, qui ont été transmises aux organismes compétents.

La deuxième année de la Ve législature, qui s'est achevée jeudi, a été marquée par la tenue en Angola de la 147ème Assemblée générale de l'Union interparlementaire, en octobre 2023.

Le pouvoir législatif comprend cinq sessions législatives ou années parlementaires, commençant le 15 octobre et durant un an, sans préjudice des intervalles prévus par la loi.

La durée effective de fonctionnement de l'Assemblée nationale est de 10 mois et se termine le 15 août de l'année suivante.

En dehors de la période de fonctionnement effectif (15 août au 15 octobre), l'AN peut fonctionner à titre extraordinaire par délibération de l'Assemblée plénière, par convocation de la Commission permanente ou, en raison de son impossibilité, et en cas d'urgence, à l'initiative de plus de la moitié des députés en fonction.