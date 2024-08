Afrique Centrale: Douala - Atelier régional des Nations Unies sur l'égalité hommes-femmes dans les médias

Les hommes et femmes de médias de la région Afrique centrale ont pris part à un atelier de formation. Ce rendez-vous du donner et du recevoir avait pour objectif, de réfléchir ensemble et de trouver des solutions qui promeuvent la parité entre les deux sexes au sein des rédactions. Il s'est déroulé du 12 au 14 août 2024 à Douala, capitale économique du Cameroun et organisé par l'agence des Nations Unies en Afrique centrale (Unoca), en collaboration avec le CNUDHD et l'Unesco.

Les hommes et femmes des médias venus de l'Angola, du Burundi, de la Centrafrique, du Congo Brazza ; Congo Kinshasa, du Gabon, du Rwanda, de Saotomé et Principe, du Tchad et du pays hôte, le Cameroun ont réfléchi sur la promotion de la parité entre les deux sexes au sein des médias. L'objectif de cet aller initié par les institutions des Nations Unies, est de les sensibiliser à promouvoir l'égalité entre les sexes dans les médias, dans le but de renforcer la paix et la démocratie dans la région Afrique centrale.

Cette rencontre de Douala était d'ailleurs placée sous le thème « Hommes et Femmes dans les médias : égalité et responsabilité pour une presse qui promeut la paix et la démocratie en Afrique centrale ». Il a permis aux uns et aux autres, de mener des réflexions sur la place des femmes dans le secteur des médias en Afrique Centrale.

Tout en dressant l'état des lieux, les participants ont unanimement fait savoir que les inégalités sont une réalité dans la quasi totalité des rédactions, surtout celles des secteurs privés. Cet atelier de Douala, au regard de ce qui précède ; a pour ambition, de mettre en lumière, les compétences des femmes des médias, celles qui se distinguent afin qu'elles soient sources d'inspiration et de motivation pour les jeunes générations féminines.