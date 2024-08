Angola: L'AN engagée dans la défense de la paix et de l'inclusion sociale

Luanda — L'Assemblée Nationale (AN) a démontré à plusieurs reprises son engagement à défendre la paix, la stabilité constitutionnelle et l'inclusion sociale, en visant le développement durable de l'Angola.

C'est ce qu'a affirmé la présidente de l'hémicycle, Carolina Cerqueira, lorsqu'elle intervenait jeudi, à Luanda, lors de la cérémonie solennelle de clôture de la IIème Session Législative de la Ve Législature.

Pour la parlementaire, les députés continueront à défendre une éducation de qualité, des soins de santé pour tous et à promouvoir les droits des plus vulnérables, en tenant compte du renforcement permanent de la démocratie et des droits de l'homme.

Carolina Cerqueira a souligné la défense des intérêts, des droits et de la promotion de la femme, dans tous les domaines, comme une priorité constante de l'AN.

"Nous nous sommes également concentrés sur la défense et la protection des droits des enfants, à travers des initiatives législatives de prévention et d'éducation", a-t-elle indiqué.

A cet effet, elle a expliqué que depuis le début de la législature, il a été identifié la nécessité d'augmenter les peines pour les délits de violence, qu'elle soit physique, sexuelle ou de toute autre nature.

Elle a salué les efforts de l'Exécutif pour mener des consultations publiques dans les 18 provinces du pays, afin d'obtenir des réponses et d'identifier les causes des crimes, de combattre et d'en prévenir les conséquences.

D'autre part, elle a révélé que les questions environnementales, de plus en plus urgentes, sont désormais abordées sous l'angle des droits de l'homme.

Elle a souligné que l'inclusion dans la dixième commission parlementaire prouve l'engagement de l'AN à traiter ces questions et le changement climatique à l'échelle mondiale.

Carolina Cerqueira a estimé que le Parlement angolais est conscient des conséquences imprévisibles si il ne met pas fin à la crise climatique.

Avenir

Concernant l'intelligence artificielle (IA), elle a demandé aux législateurs de réfléchir à son impact croissant sur les sociétés, ainsi qu'à la puissance des nouvelles technologies qui peuvent être intégrées de manière responsable dans les politiques publiques.

"Ces questions constituent de véritables défis auxquels nous devons faire face pour garantir que la révolution technologique profite à tous, sans laisser personne de côté", a-t-elle évoqué.

Au niveau interne, la présidente de l'AN a précisé que les mécanismes de rapprochement des services avec les bureaux locaux ont été renforcés, pour améliorer le suivi des questions les plus critiques.

Nous continuons, a-t-elle dit, à investir dans le capital humain de l'Assemblée nationale à travers un ensemble d'actions de formation technique destinées aux employés et agents parlementaires.

La deuxième année de la Ve législature, qui s'est achevée jeudi, a été marquée par la tenue en Angola de la 147ème Assemblée générale de l'Union interparlementaire, en octobre 2023.

Le pouvoir législatif comprend cinq sessions législatives ou années parlementaires, commençant le 15 octobre et durant un an, sans préjudice des intervalles prévus par la loi.

La durée effective de fonctionnement de l'Assemblée nationale est de 10 mois et se termine le 15 août de l'année suivante.