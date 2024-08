Angola: Le Parlement souligne le travail développé tout au long de la IIe session législative

Luanda — L'Assemblée Nationale (AN) a qualifié de positif le bilan des activités réalisées dans le cadre de sa II Session Législative de la Ve Législature, qui a débuté le 16 octobre 2023 et s'est terminée ce jeudi (15).

Tout au long de cette session législative, en l'occurrence la II de la V Législature, il y a eu un total de 213 réunions, dont trois (3) séances plénières solennelles, à l'occasion des visites d'État des Présidents des Républiques démocratiques du Timor Oriental, José Ramos-Horta (8 juillet) et Populaire malgache, Andry Rajoelina (1er août), ainsi que l'ouverture de l'année parlementaire (16 octobre).

De même, sept (7) réunions plénières ordinaires et huit (8) réunions plénières extraordinaires ont eu lieu, ce qui a permis l'approbation et la publication au Journal Officiel d'un total de 18 lois, en plus de sept (7) autres en cours de traitement dans la spécialité, ainsi que six (6) Diplômes en cours d'élaboration dans les Commissions pour la rédaction finale.

Dans son rapport final, présenté à la séance solennelle de clôture de la II législature, il est mentionné que tout au long de la même année parlementaire, les forces politiques ayant des sièges à l'Assemblée nationale, notamment le MPLA, l'UNITA, le PRS, le FNLA et le PHA, ont livré un total de 22 déclarations politiques.

En ce qui concerne les lois, il indiqué que 31 initiatives législatives ont été admises, dont 29 du titulaire du pouvoir exécutif, une (1) du groupe parlementaire de l'UNITA et un nombre égal de députés.

Á propos des résolutions, la Chambre des Lois, au cours de sa IIe Session législative, a enregistré 41 résolutions approuvées et déjà publiées dans le Journal officiel, et six (6) autres sont en cours de traitement pour publication.

Dans le cadre du Contrôle et de l'Inspection, se distinguent les diplômes évalués dans le cadre de cette compétence constitutionnelle, ainsi que les visites effectuées par les Commissions de Travail Spécialisées et les Groupes de Députés Résidents, pour vérifier le degré d'exécution physique et financière du divers projets en cours dans les différentes municipalités du pays, dans le cadre des programmes conçus par l'Exécutif.

Tout au long de cette trajectoire, le degré de conformité aux activités planifiées a été d'environ 59,4%.

Autres activités administratives

Concernant les activités menées par la présidente de l'Assemblée nationale, il souligne que le Leader parlementaire a accordé 54 audiences à différentes personnes, en plus de participer à des activités internationales et de présider plusieurs autres réunions.

À leur tour, les Commissions de travail spécialisées, en tant qu'une des formes d'organisation de l'Assemblée nationale, en ce qui concerne les activités à caractère permanent, notamment l'évaluation des propositions et des projets de loi, les projets de résolutions, l'élaboration des rapports, des avis et des plans de travail respectifs, a tenu au total 36 auditions, trois (3) consultations, quatre (4) auditions parlementaires, 14 réunions, 22 visites d'observation et deux (2) ateliers.

Également dans ce chapitre, se distinguent trois (3) visites d'inspection dans les installations des Bureaux locaux d'appui aux circonscriptions électorales provinciales des députés, effectuées par le Conseil d'administration.

De même, le rapport souligne les activités réalisées par le Groupe des Femmes Parlementaires, au total 9 (neuf), les différentes visites effectuées par les Groupes de Députés Résidents, plus de 250, en plus de l'appui technico-administratif fourni par le Secrétariat général à l'activité parlementaire, en général, et à l'activité législative, en particulier.

Relations internationales et coopération interparlementaire

En ce qui concerne les relations internationales et la coopération interparlementaire, développées principalement par les groupes nationaux de suivi et d'amitié et de solidarité, trois (3) réunions de l'Union interparlementaire (UIP) ont eu lieu, l'accent étant mis sur la 147ème Assemblée de l'Union interparlementaire, qui a été accueilli par l'Angola.

Il parle d'ner une (1) réunion de l'Assemblée parlementaire de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de l'Union européenne (AP-ACP/UE), un nombre égal du Groupe national de suivi de l'Union des Parlements africains - UPA, deux (2 ) du Panafricain (PPA) et sept (7) du Forum Parlementaire de la SADC (FP-SADC), avec un accent sur la 55ème Assemblée Plénière de cette organisation, qui a également été accueillie par l'Angola, ainsi que quatre (4) du Forum Parlementaire de la Conférence Internationale pour la Région des Grands Lacs (FP-CIRGL).

Dans le cadre des travaux, il y a eu cinq (5) réunions de l'Assemblée parlementaire de la Communauté des pays de langue portugaise - (AP-CPLP), une (1) du Groupe national de suivi des parlements d'Amérique du Sud et un nombre égal du Groupe National de Suivi des Organisations Internationales.