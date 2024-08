Angola: L'Exécutif réitère son engagement en faveur du bien-être des populations

Luanda — La directrice nationale de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, Santa Ernesto, a déclaré jeudi, à Luanda, que l'Exécutif valorise et continuera à soutenir les actions sociales développées par les entreprises et autres institutions en faveur du bien-être des populations.

Santa Ernesto s'adressait à la presse, en marge du troisième Forum sur la Loi du Mécénat, qui a eu lieu dans la municipalité de Cazenga, à Luanda, à l'initiative de l'Association des Organisations d'Activités et de Soutien aux Nécessités (AOAAN).

Selon la responsable, partout dans le monde, grandes et petites entreprises investissent dans la responsabilité sociale pour la mise en oeuvre de politiques au niveau interne, en vue de garantir le développement durable dans la région où elles opèrent et le progrès des communautés.

"Ces actions, alignées sur l'intérêt de l'État avec la participation de la société civile en tant que bénéficiaires des projets, constituent une valeur ajoutée dans la lutte contre la pauvreté", a-t-elle indiqué.

A l'occasion, elle a précisé que la Loi du Mécénat établit un régime juridique d'incitations fiscales et de soutien de l'État dans le but de favoriser, valoriser et promouvoir le développement du secteur social, culturel, sportif, éducatif, de la jeunesse, technologique et secteurs de l'information.

Abordant le thème « Responsabilité sociale des entreprises dans les communautés », la technicienne de la Direction nationale de l'action sociale Ester Solange a encouragé les entreprises et autres organisations à promouvoir des actions sociales au profit des communautés.

« Il est important que les entreprises et autres organisations mènent des actions capables de surmonter certaines difficultés et problèmes identifiés dans les communautés. Le Gouvernement est un, il existe des entreprises publiques et privées, d'où la nécessité pour tous de collaborer ensemble pour atténuer les effets résultant de la pauvreté et de la vulnérabilité des familles », a-t-il souligné.

Sous le thème « En vue du développement communautaire et des familles vulnérables », l'événement a abordé des sujets liés à la vision de l'Exécutif pour le secteur social, la loi sur le mécénat, la responsabilité sociale des entreprises dans les communautés, entre autres.

Des fonctionnaires du Ministère de l'Action Sociale et de l'Administration Générale des Impôts (AGT), des hommes d'affaires, entre autres invités, ont participé à l'événement.