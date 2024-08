Angola: Le Chef de l'Etat félicite le peuple congolais à l'occasion de la fête nationale

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a envoyé jeudi (15) un message au Président Denis Sassou Nguesso, du Congo, le félicitant à l'occasion du soixante-quatrième anniversaire de l'indépendance nationale de ce pays, célébré le même jour.

Selon le compte officiel de la Présidence de la République sur les réseaux sociaux, dans la lettre, le Président João Lourenço souligne l'importante contribution de la République du Congo à la création de conditions propices au progrès et au développement dans la région de l'Afrique Centrale, où l'action du Président Sassou Nguesso est pertinente pour promouvoir des initiatives en faveur de la paix et de la stabilité.

"Je profite de cette occasion pour dire à Votre Excellence que le Gouvernement de la République d'Angola et moi-même restons déterminés à déployer des efforts pour intensifier les contacts bilatéraux et renforcer les relations d'amitié et de solidarité entre nos peuples respectifs, en vue de projeter des actions qui renforcent la coopération, avec des résultats concrets", a écrit le Chef de l'État angolais.

Les Républiques d'Angola et du Congo ont officiellement établi des relations de coopération en 1976, avec la signature d'un traité d'amitié et de coopération.

Au fil des années, les deux États coopèrent dans les domaines les plus divers, notamment politique, diplomatique, de défense et de sécurité, économique, commercial et financier, technico-scientifique, entre autres.