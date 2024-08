Congo-Brazzaville: Brunch culturel national ô'bokoko - Un rendez-vous dédié à la promotion des richesses du terroir

Organisée par ML Event's, la première édition du « Brunch culturel national ô'bokoko » se tient du 16 au 18 août à l'esplanade de la préfecture de Brazzaville. Elle célèbre et valorise la richesse culturelle congolaise dans toute sa diversité.

L'événement rassemble des artistes et acteurs sociaux pour trois jours de partage, de découvertes et de collaboration. L'objectif est de promouvoir la musique traditionnelle, tout en offrant un espace d'expression gratuit aux groupes folkloriques désireux d'avoir une visibilité. Les organisateurs souhaitent non seulement valoriser le patrimoine culturel traditionnel, mais aussi et surtout inculquer des valeurs républicaines aux jeunes.

« Nous invitons les Congolais à participer massivement à cet événement culturel pour partager et vivre des moments inoubliables. C'est un événement que nous souhaitons pérenniser chaque année à la même période », a expliqué Maurielle Laure Mampouya Mboussa, son organisatrice .

Les artistes ou groupes folkloriques vont se rassembler autour d'un idéal commun, disposer d'une scène pour s'exprimer et faire valoir leurs talents. L'agence organisatrice a l'ambition de montrer la richesse, la mixité et le dynamisme culturel congolais, avec l'idée d'apporter un changement positif dans le quotidien du peuple en lui montrant de nouvelles facettes de son patrimoine culturel. Convaincu que la culture est un puissant vecteur de connexion, d'inspiration et de transformation, les organisateurs veulent par cette initiative attirer les regards des pouvoirs publics, des mécènes afin qu'ils aient une vision particulière sur la culture .

Pour cette édition, le choix est porté sur l'artiste Zao, véritable trait d'union entre la musique d'aujourd'hui et celle d'hier. Cet artiste rappelle avec mélancolie les légendes ou les immortels airs d'un grand Kallé Jeff, voire les tubes cultes des Bantous de la capitale, l'orchestre Baobab du Sénégal ou du grand Bambino. « Le doyen Zao est une icône de la musique tradi-moderne au Congo et qui a su élever à travers ses oeuvres les couleurs de notre pays au niveau planétaire. Le voir sur scène pour cette édition est non seulement une fierté pour nous, mais aussi un grand honneur », a renchéri l'organisatrice de l'événement.

Au-delà de la musique et des danses, un large éventail d'activités pluridisciplinaires sera proposé pour permettre aux visiteurs de découvrir et d'apprécier l'habileté et l'originalité des artisans congolais. Il s'agira, entre autres, des mets de différents départements du pays, des stands d'exposition, des jeux concours et quiz culturels, la promotion de la rumba congolaise, le défilé de sapologie, les ateliers de peinture en collaboration avec l'Ecole de peinture de Poto-Poto et bien d'autres activités.