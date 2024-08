Afrique: Programme ONU Femmes 2024 - Un dispositif de lutte contre les violences faites au genre

Dans le cadre du lancement du nouveau programme dénommé « Plaidoyer, création de coalitions et action féministe transformatrice » (ATC) initié par l'Union européenne et ONU Femmes, il est demandé à toutes les organisations et associations qui luttent pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes de soumettre leurs candidatures avant le 2 septembre, en vue de bénéficier des subventions ONU Femmes de l'année en cours.

La mise en place du programme permettra d'identifier un ou plusieurs partenaires, entendu parties responsables pour la réalisation et l'hébergement conjoint d'une nouvelle plateforme mondiale ACT. Cette plateforme aura pour objectif la réunion des organisations de défense des droits des femmes et de la société civile qui oeuvrent pour mettre un terme aux violences à l'égard des femmes et des filles, l'élaboration d'un programme de plaidoyer commun pour accroître la dynamique et l'amplification des priorités de plaidoyer des organisations et mouvements de défense des droits des femmes.

Le programme ACT visera également le plaidoyer mondial et régional, la création de coalitions et l'action féministe transformatrice. Dans un premier temps, ce programme sera mis en oeuvre sur une période de trois ans dans deux zones, à savoir l'Afrique et l'Amérique latine, avec un volet mondial qui vise à accélérer l'impact et à positionner les priorités de mouvements de défense des droits des femmes et des filles dans les forums mondiaux.

Dans le programme ACT, ONU Femmes se positionnera comme un partenaire stratégique de la plateforme et de co-organisatrice. Son action consistera, entre autres, à faciliter l'engagement politique avec les décideurs de haut niveau et les donateurs, construire les ponts et faciliter la collaboration avec d'autres plateformes multipartites telles que les coalitions Génération égalité et soutenir la plateforme dans le développement d'une communication stratégique.

L'action d'ONU Femmes à l'égard du programme ACT pourra, en fin de compte, porter sur le fait de mobiliser les influenceurs pour soutenir la diffusion des priorités ainsi que la campagne de plaidoyer sans oublier la mobilisation des ressources pour la plateforme et le programme ACT en général.

Par ailleurs, les organisations et associations candidates éligibles et intéressées par l'appel à propositions du programme ACT sont tenues de visiter le site web de l'ONU Femmes en vue de renseigner le formulaire d'inscription et soumettre leurs différentes candidatures avant la clôture.