Congo-Brazzaville: Cinéma - Richi Mbebele fait son come-back

« Nouvelle vie » est le nouveau long métrage du talentueux réalisateur congolais Richi Mbebele qui sera successivement en avant-première en sa présence, les 24 et 31 août, à Canal Olympia de Pointe-Noire et Brazzaville. Comme l'indique le film, une nouvelle vie est non seulement une renaissance sociale pour les deux protagonistes, mais aussi un nouvel envol pour l'artiste et par ricochet du cinéma congolais.

« Nouvelle vie » n'est pas une ordinaire histoire de prostitution que le réalisateur Richi Mbebele raconte, mais c'est le récit de Gladys, une jeune femme qui tente inexorablement de sortir des mailles de la prostitution pour changer de vie. Elle fait la rencontre d'un artiste qui vient d'un milieu différent du sien et dont elle est secrètement amoureuse ; mais ils semblent rattachés par un passé sombre presque similaire.

Avec pudeur, le réalisateur aborde le sujet de face, sans céder au scabreux: pas de scènes embarrassantes, juste des petites suggestions. « Ce film pose un regard sur les problèmes d'une société africaine décadente, sur la politique sociale, notamment en ce qui concerne la prise en charge des enfants orphelins. A travers ma démarche traitant des questions existentielles, j'entends amener les gens à poser un regard différent sur celles et ceux qui, pour une raison ou une autre, sont appelés à prendre certaines décisions qui les rendent indignes, aux yeux de la société qui les jugent et ce, sans discernement aucune », a expliqué Richi Mbebele.

Long métrage d'environ 1h 20 min, « Nouvelle vie » porte donc un message d'espoir : tout le monde a droit à une seconde chance, parfois il suffit d'un petit coup de pouce pour entrevoir le bout du tunnel. Il encourage l'altruisme à l'opposé du vivre pour soi qui favorise la perte des valeurs de solidarité et de sociabilité, « qui sont des valeurs intrinsèques de l'humanité dans toute l'acceptation du terme », a souligné Richi Mbebele.

Pour ceux qui le connaissent, cette fois il pousse un peu plus loin le curseur de l'audace en nous proposant des virées touristiques où l'on découvre avec émerveillement le village Diosso, la côte mondaine, porte de sortie de l'Atlantique, conférant à ces sites une plus-value à travers les valeurs culturelles et historiques qui leurs sont attribuées. Et cerise sur le gâteau, le réalisateur fait un clin d'oeil à la célébrissime Kimpa Vita qui, dans la mémoire du royaume Kongo, occupe une place de choix par rapport à la portée sociale, politique et spirituelle de ses réalisations.

Une véritable oeuvre d'art dont le mérite revient à un casting irréprochable, à savoir Olivier Kissita, Germaine Ololo, Mira Loussi, trois têtes d'affiche qui forment un joli trio aux côtés d'autres acteurs tout aussi talentueux à l'image de Harvin Isma, Sarah Tals, Selma Matama, Stereole Obambé, Rolf Nguié, Guy Bassinga, Maryse Ndolo. Honneur aussi au producteur Dave Mafoua Brightson sans lequel ce film n'aurait pas vu le jour.