Afrique: Les immortelles chansons d'Afrique - « Fariya » de Josky Kiambukuta

Auteur-compositeur prolifique, Josky Kiambukuta est un nom qui a marqué l'écosystème musical congolais. En 1977, grâce aux éditions populaires, il enregistre, sous la référence EP 030, « Fariya », un morceau qui a remporté un succès éblouissant.

La chanson parle d'un homme incapable d'avouer ses sentiments pour une femme. Il préfère se confier à Fariya pour soulager sa conscience, mais en vain. Car chaque nuit, ses pensées vont sans cesse vers celle qui l'envoûte. Fariya est le prototype d'une personne en qui on se confie afin qu'elle joue le rôle de négociateur. « Tongo etana se makambo. Fariya, ngonga ebeti mpona ba soucis, ayebaka te nalingaka ye mingi, nalandaka nde mouvement na ye, na boma nzonto likolo na ye, kasi nayebisa ye te ». Ce qui veut dire : « Quand le jour se lève, commencent les problèmes. Fariya, la cloche annonçant l'heure des soucis a sonné. Cette femme ne sait pas que je l'aime tellement et que je suis à l'affut de chacun de ses mouvements. Je vais me tuer à cause d'elle, mais je ne lui ai pas encore déclaré ma flamme ».

A travers cette chanson, Josky nous exhorte à toujours exprimer nos ressentis en matière d'amour. « Oh likambo ebongaka na kobomba te, yebisa. Oh likambo ya kolinga ebongaka se kobimisa, kolinga enuna te ». Ce qui se traduit par : « Oh ! Il n'est pas bien de garder les sentiments, il faut les avouer. Oh ! Il ne faut pas garder les sentiments affectueux, n'attends pas qu'ils vieillissent ».

Cette pièce musicale dispose de trois parties. Dans la première, le chant est polyphonique, exécuté par Josky, Youlou Mabiala, Wuta Mayi et Lola checain. Ici, la guitare de Luambo répond à l'appel du chant polyphonique en forme de question-réponse. Dans la deuxième partie, le chant est responsorial. Josky effectue le solo vocal et les autres assurent le choeur polyphonique. Il faut dire que c'est la partie la plus connue de cette mélopée. La troisième est ponctuée par les instruments. Luambo est à la guitare solo, Simaro à la rythmique et Pajos à la basse. Les instruments à cordes et à vent s'accordent pour produire des sonorités à couper le souffle.

Né 14 février 1949 à Ngombe-Matadi, en République démocratique du Congo, Joseph Augustin Londa débute sa carrière dans African Star d'Alexis Mombito, à la fin des années 1960. Il intègre l'African Fiesta Sukisa en 1969. Il est dans l'orchestre Continental en 1971 avant d'intégrer l'Ok Jazz en 1973. Pendant qu'il est dans Ok Jazz, il fait un "nzong nzing" avec Youlou Mabiala et Mayaula (Le trio Mamaki). Il récidive en 1981 avec Djo Mpoy et Diatho Lukoki (Canon du Zaïre). En 1993, il est cofondateur de Bana Ok. Josky Kiambukuta a tiré sa révérence le 7 mars 2021. Il a enrichi le répertoire musical congolais par ses titres mémorables.