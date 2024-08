Angola: Le pays encourage le comité des sanctions de l'UA à agir de manière impartiale

Luanda — L'Angola a encouragé jeudi, à Addis-Abeba (Éthiopie), le sous-comité des sanctions du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) à agir de manière impartiale, conformément aux principes de l'organisation continentale.

Selon l'ambassadeur d'Angola en Ethiopie et représentant permanent auprès de l'UA et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), Miguel Bembe, le sous-comité des sanctions du CPS de l'UA doit remplir son mandat avec zèle et dévouement, en agissant de manière impartiale.

Le diplomate, qui intervenait lors de la réunion du CPS consacrée à la présentation du rapport de la séance inaugurale du sous-comité des sanctions, qui a eu lieu le 12 juin, a exprimé son inquiétude quant au fait que le document analysé ne mentionnait que l'imposition de sanctions en cas de changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique.

Il a rappelé que les violations des normes et principes établis par l'Union africaine vont au-delà des coups d'Etat ou de la manipulation des préceptes en vigueur.

Miguel Bembe a indiqué que la réalité africaine englobe différents types de comportements illégaux, à savoir la promotion et le financement du terrorisme et de l'extrémisme, le génocide, le blanchiment d'argent, les violations des frontières, le non-respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

%

À cet égard, il a noté que l'Angola recommande de revoir l'objectif du sous-comité des sanctions du CPS, afin de le rendre plus complet et de définir clairement la typologie et la portée des sanctions.

"Le pays recommande d'améliorer les capacités des membres du sous-comité, en mettant en oeuvre des programmes réguliers de formation, pour les doter des compétences et connaissances nécessaires pour traiter les questions complexes liées aux sanctions", indique un communiqué de presse de la représentation diplomatique angolaise en Ethiopie parvenu jeudi à l'ANGOP.

La mobilisation de ressources techniques et financières adéquates pour permettre au sous-comité de remplir efficacement ses fonctions, en explorant des partenariats avec les organisations internationales et les États membres, constitue une autre des recommandations de l'Angola, exprimées lors de la réunion, tenue en format virtuel.

L'Angola a proposé au sous-comité des sanctions du CPS de l'UA d'établir des relations de travail solides avec les communautés économiques régionales et d'autres organismes au niveau des Nations Unies et d'autres organisations internationales, pour échanger des expériences et assurer une approche coordonnée et globale des sanctions.