Angola: Les provinces de Luanda et Icolo e Bengo divisées par EN 100 et l'autoroute

Luanda — La nouvelle Loi sur la Division Politico-Administrative du pays, approuvée mercredi (14), a déterminé la division de la province de Luanda, pour donner naissance à celle d'Icolo e Bengo, désormais séparées par la perpendiculaire de la Route Nationale (EN, sigle en portugais) 100 et l'autoroute Fidel Castro.

A partir de cette division, les territoires de Zango en général, la ville-dortoir de Sequele, Funda, Calumbo et Kikuxi sont devenus une partie de l'actuelle province d'Icolo e Bengo.

S'adressant à la presse concernant la Nouvelle Loi de Division Politico-Administrative, le ministre de l'Administration du Territoire, Dionísio da Fonseca, a déclaré que les territoires de Kifangondo et Baia feront également partie de la province d'Icolo e Bengo.

Le ministre a précisé qu'ils appartiendraient à la province de Luanda, l'ancien village-siège de Viana et une partie de Kikuxi, plus précisément où se trouve la Station de Traitement des Eaux de Kikuxi (ETA) et l'actuel siège du district de Viana.

Selon le gouvernant, avec la nouvelle division, font désormais partie de la province de Luanda, l'actuel district urbain d'Estalagem, la Zona de Mulenvos, le district urbain de Cacuaco, le district urbain de Kikolo, ainsi que la ville-siège de Cacuaco.

Le ministre a expliqué que pour la "scission" de Luanda, deux routes ont été utilisées comme références, notamment, la route nationale 100, dans le tronçon qui va du pont sur le viaduc de Cacuaco, vers Kifangondo, et l'autoroute, qui va du pont de Cacuaco vers Benfica, jusqu'au canal Kikuxi.

%

"Dans le sens Cacuaco-Benfica, du pont de Cacuaco au canal Kikuxi, tout ce qui se trouve sur la rive gauche fera partie de la province d'Icolo e Bengo, tandis que ce qui se trouve sur la rive droite appartiendra à la province de Luanda", a-t-il expliqué.

A titre d'exemple, a-t-il précisé, les territoires de Kifangondo, Funda, Sequele, Baia, "Zangos 0, I, II, III, IIII et 8 Mil", ainsi que Calumbo et Kikuxi feront partie de la province d'Icolo e Bengo.

Il a souligné que sur la rive droite, l'ancienne Ville-siège de Viana et une partie de Kikuxi, comprenant la station d'épuration des eaux et le siège du district de Viana, ainsi que le district urbain d'Estalagem, la Zona de Mulenvos, de Cacuaco, le district urbain de Kikolo et Ville-siège de Cacuaco feront partie de la province de Luanda.

Dionísio da Fonseca a souligné que les défis de la délimitation des territoires des deux provinces comprenaient la recherche d'éléments naturels ou d'autres références qui faciliteraient cette tendance géographique.

Il a expliqué que l'utilisation des limites intercommunales actuelles, comme la rue d'environ cinq mètres qui coupe le marché de Kikolo entre Cazenga et Cacuaco, ne serait pas appropriée pour délimiter deux provinces, c'est pourquoi on a choisi la route nationale 100 et l'autoroute Fidel Castro.

"Dans la proposition de Budget Général de l'État pour 2025, la division politique des 21 provinces et 326 futures municipalités sera présentée et un plan de développement des provinces sera élaboré, avec des instruments de planification territoriale et des projets d'infrastructures pour les chefs-lieux de province" , a-t-il indiqué.

Dionísio da Fonseca a dit que la province d'Icolo e Bengo aura son siège à Catete.

La province de Moxico aura son siège à Luena, Moxico Leste à Cazombo, Cuando à Mavinga et Cuando Cubango à Menongue.

Concernant les municipalités, le ministre de l'Administration du Territoire a indiqué que les unités territoriales, dont les arrondissements urbains et les communes, ont été élevées au rang de municipalités, portant le nombre total de 164 à 326.

Le nombre de communes a été réduit à 378, et les 44 districts urbains, dont 41 dans la province de Luanda et trois dans la province de Lunda-Norte, seront tous élevés au rang de municipalités.

Dionísio da Fonseca a souligné que les nouvelles entités disposeront de la compétence et des ressources financières pour gérer le personnel, se rapprochant ainsi pour mieux répondre aux demandes des populations des localités.

Toujours à Icolo e Bengo, à la frontière avec Bengo et Cuanza Norte, il a souligné que les limites actuelles de la province de Luanda seront préservées. À la frontière sud, Icolo e Bengo s'étendront jusqu'au pont sur la rivière Longa.

Concernant les marchés publics, il n'y aura aucun changement, selon le ministre.

"A l'avenir, il y aura une augmentation du nombre de députés en raison de l'augmentation des circonscriptions électorales provinciales", a conclu le ministre de l'Administration du Territoire (MAT).

Avec l'approbation de la Nouvelle Loi de Division Politico-Administrative mercredi (14), avec 97 voix pour, 66 contre et cinq abstentions, lors de la VIIIème Session Plénière Extraordinaire, le pays compte désormais 21 provinces et 326 municipalités.