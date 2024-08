Ile Maurice: Tour de france femmes (4e étape, hier) - Une belle 4e place pour Kimberley Le Court-Pienaar

Kimberley Le Court-Pienaar a sorti une prestation de qualité hier sur le Tour de France femmes. La cycliste mauricienne était bien présente dans le final de la quatrième étape et a pris la quatrième place à l'arrivée. Elle fait un bond au classement général en passant de la 26e à la 7e place.

C'était la première étape accidentée de cette troisième édition du Tour de France femmes avec Zwift, Elle partait de Valkenburg aux Pays-Bas pour arriver à Liège en Belgique. 122,7 kilomètres à effectuer avec huit côtes répertoriées.

Le début de l'étape a été très animé avec une grande bataille pour les quatre premières côtes où Silvia Persico sortait la grande gagnante en prenant tous les points possibles. Une fois que le peloton s'est regroupé, Sara Martin a tenté sa chance en solitaire alors qu'il restait encore près de 90 kilomètres à parcourir. Le peloton l'a ramenée à la raison après une quarantaine de kilomètres.

Les équipes SD Worx-Pro¬time de la maillot jaune Demi Vollering et FDJ-Suez ont ensuite contrôlé la course. Par la suite, la Belge Justine Ghekiere, coéquipière de Kimberley au sein de la Team AG Insurance-Soudal, est passée en tête au sommet de la Côte des Forges et a poursuivi son effort. Au pied de la Roche-aux-Faucons, elle possédait toujours 20 secondes d'avance.

Un groupe de quatre est revenu sur Ghekiere avant de poursuivre sa route. Puis, ce groupe de tête a été réduit à trois membres, la maillot jaune Demi Vollering, sa compatriote Puck Pieterse (Fenix- Deceuninck) et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Ca¬nyon-SRAM).

Le groupe de poursui¬vantes au sein duquel se trouvait une Kimberley Le Court-Pienaar très attentive, donnait l'impression de pouvoir revenir, mais il n'en fut rien. Le trio de tête stbilisait l'écart à une trentaine de secondes et allait jouer la gagne.

Niewiadoma tentait de fausser compagnie aux deux Néerlandaises sans succès. Pieterse lançait le sprint et résista d'un cheveu au retour de Vollering qui confortait, du coup, son leadership au général. 29 secondes plus tard, arriva le groupe de poursuivantes et Kimberley Le Court-Pienaar fit montre de sa belle pointe de vitesse finale pour régler ses adversaires.

« Je suis très fière de mon résultat aujourd'hui, compte tenu du fait que je me sentais malade. Aujourd'hui (hier), c'était une étape avec deux grandes classiques en une journée. Je prends les choses au jour le jour et j'espère me remettre de cette maladie le plus vite possible. Merci à tous ceux qui me soutiennent», a confié Kimber¬ley après coup.

Grâce à ce résultat, la double championne de Maurice 2024 progresse de 19 places au classement général pour se placer au 7e rang à une minute et 3 secondes de la maillot jaune, Demi Vollering. Elle se trouve à moins de 30 secondes du podium !

Aujourd'hui, la cinquième étape, qui est plutôt plate, se disputera entre Bastogne et Amnéville. Les coureuses couvriront 152,5 km depuis la Belgique pour arriver en terre française.

Résultats

4e étape (Valkenburg - Liège, 122,7 km)

1.Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) 3h12:28 ; 2. Demi Vollering (SD Worx-Protime) m.t ; 3. Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) m.t; 4. Kimberley Le Court-Pienaar (AG Insurance-Soudal Team) à 0:29 ; 5. Noemi Rüegg (EF-Oatly-Cannondale) m.t

Classement général

1.Demi Vollering (SD Worx-Protime) 7h40:10 ; 2. Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) à 0:22 ; 3. Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) à 0:34 ; 4. Kristen Faulkner (EF-Oatly-Cannondale) à 0:47 ; 5. Juliette Labous (Team dsm-Firmench PostNL) à 0:56... ; 7. Kimberley Le Court-Pienaar (AG Insurance-Soudal Team) à 1:03