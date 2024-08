Ile Maurice: De sérieux manquements notés

En avril, le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, avait annoncé que l'ouverture du nouvel hôpital de Flacq était imminente. Le lundi 19 août, cette promesse deviendra une réalité. Dès 8 heures du matin, les patients pourront bénéficier de cette infrastructure ultramoderne.

L'hôpital, avec ses six étages, est conçu pour accueillir plus d'un million de visiteurs par an. À titre de comparaison, l'hôpital Dr Bruno Cheong, également à Flacq, offre actuellement plus de 44 services différents, un chiffre qui pourrait encore augmenter avec cette nouvelle structure.

À partir de lundi, plusieurs ajustements seront mis en place pour faciliter l'accès des patients au nouvel hôpital. Premièrement, tous les rendez-vous initialement prévus à l'hôpital Dr Bruno Cheong seront désormais tenus dans le nouvel établissement, couvrant toutes les spécialités, de la pédiatrie à la cardiologie en passant par la chirurgie. Dans un communiqué, le ministère de la Santé a souligné l'importance d'un service d'accueil sans rendez-vous qui sera offert dans cette nouvelle unité médicale.

Toutes les chambres sont prêtes à accueillir les patients nécessitant une hospitalisation. Le service d'urgence sera également opérationnel dès lundi. Les patients actuellement hospitalisés à l'hôpital Dr Bruno Cheong seront progressivement transférés vers le nouvel établissement et leurs familles seront informées des dates de transfert. Le nouvel hôpital, dont la construction a commencé en 2020, a coûté Rs 2,6 milliards et dispose d'une capacité d'environ 550 à 600 lits. Sa construction a été confiée à la firme indienne Larsen & Toubro.

À moins d'une semaine de l'ouverture du nouvel hôpital de Flacq, les hauts cadres du ministère de la Santé sont préoccupés, voire inquiets. Ils disent noter plusieurs manquements qui impacteraient sur la santé des malades et sur le fonctionnement de l'établissement hospitalier.

Selon nos sources, il ne sera pas possible d'y pratiquer le Cardiac inten¬sive care pendant un certain temps car il n'y a pas de personnel qualifié pour y travailler. De plus, les prises d'oxygène à la Cardiac Coronary Unit ne seraient toujours pas fonctionnelles. L'établissement ne compterait ni laboratoire d'analyse, ni équipements pour les examens cliniques comme l'Imagerie à Résonance Magnétique (IRM) et le CT Scan.

Dans certaines salles d'admission, il n'y aurait que des toilettes et pas de salle de bains. La Flu Clinic qui aurait dû avoir été aménagée à l'extérieur du bâtiment pour éviter des contaminations, a été placée à l'intérieur de l'hôpital. «Ce qui est un non-sens», souligne une de nos sources. De plus, aucun espace n'a été dédié à l'orthophonie (speech therapy). Quant aux services dentaires, tous les traitements se feront au sein de l'ancien hôpital. Ce n'est que l'oral surgery qui se pratiquera dans ce centre de soins flambant neuf.

Les médecins qui assureront le service de nuit n'ont pas de salle de repos. Il n'y a pas de cantine où les attendants et les chauffeurs d'ambulance peuvent prendre leur repas et les cuisines ne sont pas encore prêtes. «Le ministère de la Santé est au courant de tous ces problèmes et nous avons eu comme consignes de nous y rendre et d'y travailler malgré tout. Ils nous ont dit qu'ils allaient ajuster au fur et à mesure...»

Par «au fur et à mesure», il faut comprendre que les équipements d'IRM et de CT Scan n'arriveront que vers la fin de l'année et que les moniteurs cardiaques devraient y être installés dans approximativement deux mois.

Il y a une dizaine de jours, nous évoquions d'autres manquements dont le fait que la Neonatal Intensive Care Unit (NICU), et par extension la maternité, ne pourraient y être transférées, du moins dans un premier temps, à moins que de sérieux aménagements ne soient apportés au département en raison de l'insuffisance de prises électriques pour les incubateurs. Un autre élément qui avait choqué était l'absence d'antivols au septième étage du bâtiment, là où le département de psychiatrie allait être aménagé.

Il n'y avait à ce moment-là aucun département dédié aux rayons X et il était question que des appareils portatifs soient utilisés en salle, ce qui exposerait les malades aux rayons. L'express n'a reçu aucun démenti ni aucune précision à ce sujet. Hier, nous avons sollicité la cellule de communication du ministère de la Santé pour obtenir des précisions mais nous n'avons toujours pas obtenu de retour.

Xavier-luc duval vante le new cancer hospital

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, le leader du Parti mauricien social-démocrate raconte sa visite au New cancer hospital, mardi. On le voit s'entretenir avec des responsables, qui semblent lui avoir déroulé le tapis rouge, et même discutant avec des patients. Xavier-Luc Duval parle «d'équipements de dernières technologies».

Il est rare qu'un député de l'op¬position ait accès à un hôpital public pour une visite guidée. L'an dernier, un autre sort avait été réservé par la majorité gouvernementale aux députés de l'opposition Ehsan Juman et Shakeel Mohamed après qu'ils ont eu accès à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo et qu'ils ont dénoncé l'insalubrité du store abritant les réserves alimentaires destinées aux patients et filmé et photographié des articles périmés depuis plusieurs mois.

Le fait que Xavier-Luc Duval n'ait pas été rappelé à l'ordre par le ministère de la Santé ou un autre membre du gouvernement pourrait indiquer qu'il n'a pas un, mais bien deux pieds dans le gouvernement mais de façon officieuse.