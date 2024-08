Maroc: Ifrane - Le parc Ain Vittel dévoile son nouveau visage aux visiteurs

Ifrane — Au coeur de la province d'Ifrane, le parc naturel Ain Vittel vient de connaître une transformation spectaculaire. Ce joyau naturel de 12 hectares, niché dans un écrin de verdure, a bénéficié d'un ambitieux projet de requalification, insufflant une nouvelle vie à cet espace touristique prisé.

La société Al Omrane Fès-Meknès, maître d'oeuvre de ce projet, a orchestré les travaux avec un budget de plus de 10,5 MDH.

La requalification du parc s'est articulée autour de plusieurs axes stratégiques, visant à créer un espace polyvalent alliant nature, loisirs et culture. L'un des aspects les plus marquants de cette rénovation est l'aménagement d'espaces verts, conçus pour accueillir les familles et les groupes d'amis en quête de détente.

Les amateurs de randonnée et de sport en plein air ne sont pas en reste, avec la création de circuits de promenade et d'installations dédiées au sport écologique.

L'une des innovations du projet est l'introduction de pistes et de sentiers équestres. Cette initiative ouvre de nouvelles perspectives pour les amateurs d'équitation, offrant une expérience unique de découverte du parc au rythme des sabots.

La dimension culturelle et artisanale n'a pas été négligée, avec l'aménagement de points d'exposition dédiés aux produits du terroir et à l'artisanat local. Ces espaces constituent une vitrine pour les artisans de la région, permettant aux visiteurs de découvrir et d'acquérir des créations authentiques.

L'eau, élément central du parc, fait également l'objet d'une attention particulière. La création de cours d'eau naturels et artificiels devra apporter une touche de fraîcheur et de sérénité à l'ensemble du site. Par ailleurs, l'aménagement d'une source d'eau naturelle, constitue l'un des points forts de cette rénovation. Cette source, désormais mise en valeur, attire de nombreux visiteurs venus profiter de ses bienfaits de l'eau d'Ain Vittel.

La biodiversité du parc a été enrichie grâce à la diversification des arbres et des plantes naturelles. Les premiers retours des visiteurs sont enthousiastes, en particulier ceux des Marocains résidant à l'étranger (MRE) venus en famille.

Dans une déclaration à la MAP, Guizlane a souligné l'attrait particulier du parc Ain Vittel d'Ifrane pour les visiteurs en quête de fraîcheur estivale. Cette MRE venue de France a mis en avant la différence de température saisissante : "C'est un véritable refuge climatique. Ici, nous profitons d'une température nettement plus agréable, avec au moins 10 degrés de moins par rapport aux villes avoisinantes comme Fès ou Meknès."

Elle a également tenu à saluer l'accueil chaleureux de la population locale, qui contribue grandement au charme de l'endroit. Guizlane s'est notamment enthousiasmée pour l'aspect traditionnel de l'aménagement des kiosques dédiés à la commercialisation des produits du terroir.

Selon elle, "ces espaces sont parfaitement intégrés au paysage et offrent une vitrine authentique de l'artisanat et des saveurs locales. C'est une belle façon de valoriser le patrimoine de la région tout en offrant aux visiteurs une expérience immersive."

Dans une déclaration similaire, Malak, une MRE originaire du Canada, a partagé son émerveillement face à la transformation du parc d'Ain Vittel. "C'est une véritable métamorphose", a-t-elle déclaré avec enthousiasme.

"Les nouveaux circuits de promenade sont un réel plaisir à parcourir, offrant des perspectives variées sur la beauté naturelle du site." Malak a particulièrement insisté sur la propreté impeccable du parc tout en saluant l'amélioration notable en matière d'activités proposées, relevant la diversité des options désormais disponibles pour les visiteurs de tous âges.

Les aspects pratiques n'ont pas été négligés, avec la réalisation de parkings pour les voitures, facilitant l'accès au site pour les visiteurs motorisés. Une écurie a également été construite, complétant l'offre équestre du parc.

Omar Serraj, président de l'association pour le Tourisme équestre et de montagne à Ain Vittel, a souligné le caractère inclusif du projet, saluant la mise en place d'une écurie moderne.

"Cette initiative démontre une réelle prise en compte de tous les acteurs du parc," a-t-il affirmé. "L'espace dédié aux chevaux de notre association nous permet désormais de mettre nos animaux à l'abri des coups de soleil intenses en été et des intempéries en hiver."

Serraj a souligné que cette attention portée au bien-être animal contribue non seulement à améliorer les conditions de travail des professionnels du tourisme équestre, mais aussi à enrichir l'expérience des visiteurs en garantissant des montures en meilleure santé.

Avec ce projet de requalification, le parc naturel Ain Vittel d'Ifrane s'impose désormais comme une destination incontournable pour les amoureux de la nature et les familles en quête de fraîcheur et de détente.