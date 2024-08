Sénégal: Visa annonce le lancement de la première édition du concours mondial She's Next

Visa qui s'active dans les paiements numériques annonce le lancement de la première édition du concours mondial She's Next en Côte d'Ivoire, un programme qui vise à accompagner les femmes entrepreneures dans le renforcement de leurs compétences, la promotion de leurs produits et services, et l'accès au financement.

She's Next Côte d'Ivoire, C'est pour toutes les femmes qui ont créé une entreprise dans le pays, quel que soit le secteur d'activité. Un communiqué de Visa soutient que She's Next Côte d'Ivoire, c'est simple. En effet, explique-t-il, il suffit de postuler en ligne sur le site web du programme avant le 29 août 2024. Un jury composé de représentants de Visa et de ses partenaires sélectionnera les cinq finalistes, qui seront annoncées à partir du 5 septembre 2024.

Les finalistes bénéficieront d'un accompagnement personnalisé et d'une visibilité médiatique. Elles participeront à la grande finale qui se tiendra le 26 septembre 2024 à Abidjan. La lauréate recevra un prix de 12 millions de francs CFA, la deuxième 9 millions, la troisième 6 millions, la quatrième et la cinquième, chacune 3 millions de francs CFA.

She's Next Côte d'Ivoire est parrainé par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de Côte d'Ivoire, qui soutient les initiatives visant à renforcer l'autonomisation économique des femmes et à réduire les inégalités de genre.

Le programme bénéficie également du soutien de partenaires financiers, Orange Bank Africa et FIN'Elle, qui offriront des cartes Visa, l'ouverture de comptes bancaires, l'accompagnement pour la création de leurs dossiers de crédits et un crédit à chacune des finalistes.

Le communiqué renseigne aussi que HEC Paris, « la prestigieuse école de commerce française, est partenaire de She's Next et proposera aux cinq lauréates de suivre le programme HEC Stand Up, qui les aidera à transformer une idée en business, rapidement et de façon pragmatique ».

"Nous sommes fiers de lancer la première édition de She's Next en Côte d'Ivoire, qui s'inscrit dans notre engagement global à soutenir les femmes entrepreneures, qui sont des actrices clés du développement économique et social », a dit ISMAHILL DIABY.

« Avec She's Next, nous voulons leur offrir les outils, les ressources et les opportunités dont elles ont besoin pour faire croître leurs entreprises, innover et créer de la valeur car She's Next s'appuie sur le réseau et l'expertise de Visa, ainsi que sur des partenaires locaux, pour répondre aux besoins spécifiques des femmes entrepreneures dans chaque marché", a ajouté le vice-président et directeur général de Visa pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale.