Afrique de l'Ouest: UEMOA - Le chiffre d'affaires du commerce de détail hausse de 0,5% au mois de mai 2024

Dans l'Uemoa, le chiffre d'affaires du commerce de détail a connu une progression, en variation mensuelle, de 0,5% au cours du mois de mai 2024, une augmentation de même ampleur que celle du mois précédent.

La Banque centrale des États de l'Afrique de Ouest (Bceao) relève que l'amélioration de l'activité, d'un mois à l'autre, dans le commerce de détail est principalement liée aux produits pétroliers (+4,2 points).

La détérioration de la vente d'automobiles, motocycles et pièces détachées (-2,6 points), des produits alimentaires (-0,6 point), des produits pharmaceutiques et cosmétiques (-0,1 point), des produits d'équipement de la personne (-0,1 point) et des produits divers (-0,1 point) a limité la hausse de l'indice des activités commerciales.

A l'en croire, le rythme de progression du chiffre d'affaires du commerce de détail, en glissement annuel, est ressorti en hausse à 15,1% en mai 2024, après 13,7% le mois précédent.

La hausse de l'activité dans le commerce de détail est principalement due au commerce de produits pétroliers (+8,8 points), de produits alimentaires (+2,8 points), de produits pharmaceutiques et cosmétiques (+1,5 point).

Les produits d'équipement de logement (+0,9 point), et de la vente d'automobiles, motocycles et pièces détachées (+0,7 point), de produits divers (+0,3 point) et de produits d'équipement de la personne (+0,1 point) ont également contribué à la hausse de l'activité dans le commerce de détail.