Tunisie: Journée du savoir - Le président de la république honore les lauréats

Tunis — Le Président de la République Kais Saied a honoré vendredi au Palais de Carthage, lors de la cérémonie organisée à l'occasion de la Journée du Savoir, les lauréats aux différents concours et examens nationaux ainsi que des secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la formation professionnelle.

-Concours d'entrée au collège pilote:

Lina Haggui, élève de l'école primaire Al Rawabi à Kasserine, avec une moyenne de 19,65.

-Concours de la 9ème année de base:

L'élève Mayssem El Dersi au lycée pilote de Siliana avec une moyenne de 19,12

-Examen du Baccalauréat Section Mathématiques:

L'élève Ramez Mesak au lycée pilote Mohamed Maarouf de Sousse avec une moyenne de 20,15

-Baccalauréat Section sciences expérimentales:

L'élève Ferdous Ayari du lycée pilote de Nabeul avec une moyennee de 19,72

-Baccalauréat section des sciences techniques:

L'élève Sirine Haouala, lycée pilote Mohamed Fraj El Chadli à l'Ariana avec une moyenne de 19,22

-Baccalauréat des sciences de l'informatique:

L'élève Nada Mslamani, lycée Abdelaziz Khoja à Kelibia avec une moyenne de 19,11

-Baccalauréat économie et gestion:

%

L'étudiante Maya Belhaj Rahouma, lycée Ibn Abi Diyaf de Manouba avec une moyenne de 18,87

-Baccalauréat section sports

Salma Laajour, lycée Bourguiba de Monastir avec une moyenne de 18,47

-Baccalauréat section Lettres:

Amani Bsaies, lycée Ibn Abi Diaf de la Manouba avec une moyenne de 17,37

Lauréats de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique

-Concours national d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs : mathématiques et en physique:

Aya El Mkaouer, Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Sfax, Université de Sfax, avec une moyenne de 16,81

Arts, langues et littérature : Licence nationale en langue espagnole, option communication interculturelle et tourisme

Sara Sghaier, Institut supérieur des langues de Tunis, Université de Carthage, 17,76

-Sciences humaines et sociales et éducation : Licence nationale en sciences de l'éducation et de l'enseignement, spécialité sciences de l'éducation et de l'enseignement:

Omaima Inoubli, Institut supérieur des études appliquées en sciences humaines d'El Kef, Université de Jendouba, avec une moyenne de 16,77.

-Sciences religieuses : licence nationale en sciences islamiques, spécialité études islamiques

Abir Denden, Institut supérieur des sciences islamiques de Kairouan, Université Zitouna avec une moyenne de 15,63.

-Culture, beaux-arts, arts et métiers : Licence nationale en musique et musicologie, spécialité interprétation musicale

Youssef Nakache, Institut supérieur de musique de Sousse, Université de Sousse, avec une moyenne de 17,50

-Tourisme, loisirs, sports et éducation physique : Licence nationale en sciences et techniques des activités physiques et sportives, spécialité éducation physique

Omaima Delhoumi, Institut supérieur des sports et de l'éducation physique d'El Kef, Université de la Manouba, avec une moyenne de 17,18

-Droit et sciences politiques : Licence nationale en droit, spécialité droit privé

Nourhane Boubaker, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Université de Carthage avec une moyenne de 15,67

-Sciences économiques et Gestion : Licence national en gestion des affaires, spécialité finances

Yassine Benali, Institut supérieur des affaires de Tunis, Université de Tunis, avec une moyenne de 19,64

Licence nationale en sciences de l'économie, spécialité économie d'entreprise:

Anas Ben Boubaker, École supérieure de commerce de Sfax, Université de Sfax, avec une moyenne de 18,16

- technologie, études technologiques : diplôme national de licence en comptabilité financière, spécialité comptabilité financière

Kmar Karim, Institut supérieur des études technologiques de Gabès, avec une moyenne de 17,95

-Sciences technologiques Diplome National licence en génie civile, specialité Construction

Asma Haji, Institut supérieur des technologies de l'environnement, et du bâtiment, Université de Carthage, avec une moyenne de 16,63

-Mathématiques, sciences de l'informatique et de la communication Licence national en informatique appliquée à la gestion spécialité en business intelligence

Aya Baradei, Institut supérieur de gestion industrielle de Sfax, Université de Sfax, avec une moyenne de 17,96

-Sciences de la vie et de la terre, physique et chimie : licence nationale en physique, spécialité en physique

Mohamed Amine Lachaal, Faculté des Sciences de Tunis, Université Tunis Manar avec 17,68

-Sciences de l'ingénieur après le concours national : Diplôme national d'ingénieur, spécialité génie biologique

Moral Dylan, Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax, Université de Sfax, avec une moyenne de 17,20

-Sciences de l'ingénieur après stage préparatoire intégré ou concours spécialisé : Diplôme national d'ingénieur en sciences appliquées et technologie, spécialité informatique et multimédia.

Rania Messaoudi, Institut supérieur des arts et du multimédia de la Manouba, Université de la Manouba, avec une moyenne de 15,73

-Sciences de la santé, médecine, médecine dentaire et pharmacie : Diplôme d'études médicales, spécialisté en médecine

Aicha Abbassi, Faculté de Médecine de Sfax, Université de Sfax, avec une moyenne de 16,76

-Médecine dentaire, pharmacie et médecine vétérinaire : diplôme national de docteur en pharmacie, spécialité pharmacie

Soumaya Karkni, Faculté de Pharmacie Monastir, Université de Monastir, avec une moyenne de 15,83

-Sciences paramédicales : Diplôme National d'Anesthésie et de Réanimation, spécialité Anesthésie et Réanimation.

Nadia Alaoui, Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de la Santé de Sfax, Université de Sfax, avec une moyenne de 17,24

-Sciences agronomiques, technologie et environnement : Diplôme national de licence en industries et procédés alimentaires, spécialité industries et procédés alimentaires.

Sirine El Mouafak, Ecole Supérieure des Industries Alimentaires de Tunis, Université de Carthage avec une moyenne de 17,02

- Génie agricole : Diplôme national d'ingénieur spécialisé en horticulture

Ghaith Salmi, Institut supérieur des sciences agronomiques, Shatt Mariam, Université de Sousse, avec une moyenne de 16,34

-Prix national de la recherche scientifique et de la technologie: Prix du meilleur chercheur ou inventeur tunisien résidant en Tunisie pour l'année 2023

Faculté des sciences de Sfax, Université de Sfax, Professeur Sebti Dhaheri.

-Prix national de la recherche scientifique et de la technologie pour la meilleure thèse de doctorat nationale pour l'année 2023.

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax, Université de Sfax, Dr Mohamed Amine Merenci

Lauréats dans le secteur de la formation:

Haute qualification technique, spécialisation en design et innovation dans l'industrie de l'habillement:

Dora Ben Mansour, Centre de formation Mohamed Ali, Sfax, avec une moyenne de 19,05

-Certificat de qualification technique professionnelle, spécialité technicien de cuisine

Shaima Brinsin, École de formation aux métiers du tourisme à Ain Draham, avec 19,30

-Certificat d'aptitude professionnelle, spécialité pêcheur

Makram Dabbaghi, Centre de formation professionnelle aux métiers de la pêche à Gabès, avec une moyenne de 18,15

-