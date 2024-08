Afrique de l'Ouest: BRVM - Une semaine de présence ininterrompue au Top 5 pour le titre Air Liquide Côte d'Ivoire.

Le titre Air Liquide Côte d'Ivoire, qui opère dans le secteur des gaz médicaux, figure de façon ininterrompue au TOP 5 des plus fortes hausses de cours de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM).

Le cours de cette valeur passe ainsi de 560 FCFA le vendredi 9 août 2024 à 695 FCFA ce vendredi 16 août 2024, soit une augmentation de 135 FCFA.

Cette hausse est purement spéculative d'autant plus que les responsables d'Air Liquide Côte d'Ivoire ont décidé de ne pas distribuer de dividendes au titre de l'exercice 2023 tout comme les quatre derniers exercices.

Cette société a réalisé un résultat net après impôts de 895,708 millions FCFA au terme du 31 décembre 2023, en forte augmentation de 492,961 millions FCFA par rapport à l'exercice 2022.

En dehors de Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 6,92% à 695 FCFA), le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 3,86% à 2 285 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 3,13% à 1 320 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 1,92% à 1 060 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (plus 1,54% à 13 200 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (moins 5,06% à 6 000 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 4,67% à 7 150 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 2,79% à 6 100 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 1,97% à 2 740 FCFA) et SOGB Côte d'Ivoire (moins 1,55% à 3 800 FCFA).

La valeur des transactions s'est établie à 878,942 millions FCFA contre 3,660 milliards FCFA la veille.

La capitalisation du marché des action a enregistré une baisse de 28,766 milliards, passant de 9 259,997 milliards FCFA la veille à 9 231,231 milliards FCFA ce vendredi 16 août 2024.

Celle du marché obligataire connait par contre une hausse de 3,362 milliards, à 10 447,728 milliards FCFA à 10 444,366 milliards FCFA la veille.

Tous les indices sont au rouge. L'indice BRVM composite a ainsi enregistré une baisse de 0,31% à 248,13 points contre 248,91 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a enregistré aussi une baisse de 0,34% à 124,45 points contre 124,87 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige est en baisse de 0,57% à 111,44 points contre 112,08 points la veille.