Tunisie: Journée du savoir - Le Président de la République décore un nombre d'enseignants des insignes de l'Ordre du Mérite au titre de l'Education

Tunis — Le président de la République, a décoré vendredi des insignes de l'Ordre du mérite national au titre du secteur de l'éducation et du savoir, un nombre d'enseignants et des professeurs d'universités et d'établissements d'enseignement, en reconnaissance de leur contribution au progrès de la science et du savoir dans le pays et pour les honorer de leurs efforts déployés tout au long de leur carrière scientifique et professionnelle.

Voici la liste des personnes décorées par le chef de l'Etat:

* Officier de l'Ordre du Mérite national au titre de l' Education :

- Ahmed Sellimi : Directeur général de la Direction générale de l'enseignement de base et secondaire

- Fathi Mohamed : Directeur général de l'Inspection générale de la pédagogie de l'éducation

- Nayla Chaabane : Doyenne de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis

- Ahmed Ben Cheikh Larbi : Directeur Général de la Rénovation Universitaire

- Ahlem Dakhlaoui Chater: Directrice générale des affaires estudiantines

- Ali Baklouti : Professeur d'enseignement supérieur

- Hatem Msikni : Secrétaire général de l'Université de Monastir

* Chevalier de l'Ordre du Mérite national:

- Radhia Ben smail : Professeur principale au collège de Rakada

- Ahmed Ben Njima : Professeur d'enseignement secondaire au lycée El Kafif de Sousse

- Mostapha Thibi : professeur à l'école primaire 2 mars 1934 à Kasserine

- Tahar Ben Mohamed : Ouvrier au lycée Karkar à Mahdia