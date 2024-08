Congo-Kinshasa: Rodrigue Ambalu - De la formation sur la désinformation à l'innovation numérique

communiqué de presse

La prédominance de la désinformation pousse de plus en plus de jeunes à des initiatives pour s'informer et sensibiliser leur entourage. Rodrigue Ambalu, jeune entrepreneur dynamique, est un exemple inspirant de cette jeune génération engagée contre la propagation de fausses informations.

La Division de la communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO a formé environ 1000 jeunes, dont Rodrigue, à travers la RDC. Ils sont des leaders de structures, des membres de la société civile, des jeunes humanitaires, des journalistes ayant des médias en ligne, des blogueurs, ainsi que des leaders de mouvements féminins. L'objectif est de former et d'informer la population sur les enjeux de la désinformation, de leur fournir les outils nécessaires pour la vérification des faits, afin de partager la bonne information et de réduire le risque de désinformation dans la société. En tant que leaders, ils forment, à leur tour, d'autres personnes autour d'eux et au sein de la communauté sur l'utilisation saine du numérique et l'importance de créer un environnement sécurisé en ligne.

Depuis 2023, Rodrigue participe à des formations axées sur la lutte contre la désinformation, les discours de haine et la vérification des faits organisées par la Division de l'information publique et de la communication stratégique de la MONUSCO. Inspiré par les contenus abordés, il a lancé une application innovante : Cyber Mobile+. Une création originale qui vise à améliorer l'accès aux services en ligne avec, en toile de fond, la lutte contre la désinformation.

Son application s'est rapidement imposée comme un outil essentiel pour sensibiliser les jeunes à l'importance de la sécurité numérique et de l'éthique en ligne. Disponible à Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC), Cyber Mobile+ est une initiative innovante qui redéfinit le concept de cybercafé en ligne, en offrant un accès confortable aux services à distance, y compris l'impression de travaux pratiques, de travaux de fin de cycle et de mémoires, avec une livraison rapide et efficace directement dans les instituts, facultés et centres de recherches.

Initialement conçu pour répondre aux besoins académiques des étudiants, ce service est bien plus qu'un simple cybercafé ordinaire. « À la différence des cybercafés et des services de bureautique traditionnels qui sont sur des lieux fixes, Cyber Mobile+ est un système innovant et mobile offrant ses services à distance, tout en effectuant des livraisons vers les clients. C'est nous qui venons vers vous », explique le jeune entrepreneur.

Pour un début et compte tenu des moyens disponibles, Cyber Mobile+ se concentre principalement sur les étudiants de Leadership Academia University et de l'université protestante au Congo (UPC). « Nous offrons d'abord nos services aux étudiants de ces institutions avant de nous étendre », précise Rodrigue.

Cependant, les ambitions du créateur de Cyber Mobile+ ne s'arrêtent pas là. « Dans un proche avenir, nous comptons élargir notre champ d'action, notre segment clientèle et diversifier nos services », déclare-t-il, avec une ambition affichée. Il voit dans ce projet une opportunité pour stimuler la créativité et l'esprit d'initiative au sein de la jeunesse congolaise.

Cyber Mobile+ se présente donc comme une solution, à la fois pratique et inspirante, qui incite les jeunes à exploiter leur potentiel créatif, tout en répondant à un besoin croissant d'accès aux services numériques de manière flexible. En stimulant l'engagement communautaire et l'innovation parmi les jeunes, elle joue un rôle clé dans la promotion d'une utilisation responsable du numérique.

« La formation que j'ai reçue a été cruciale pour moi et pour mon projet. Elle a eu un impact profond, me permettant de créer Cyber Mobile+ et de promouvoir une utilisation responsable et sécurisée du numérique au sein de ma communauté », conclut Rodrigue qui compte bien utiliser l'application pour partager des messages de paix et de lutte contre la désinformation et autres discours de haine.