Afrique: Thiès abrite les championnats d'Afrique de badminton

Thiès — Une centaine de participants venus d'une douzaine de pays prennent part aux championnats d'Afrique de badminton des moins de 19 ans qui se tiennent à Thiès depuis le 12 août.

Ces compétitions qui se poursuivront jusqu'au 25 août prochain, se déroulent toutes au stadium Lat-Dior. Assez proche du tennis, le badminton est un jeu de raquette qui se pratique sur un terrain de 13,4 m sur 6,1 m séparé par un filet de 1,45 m.

Il s'agit de "quatre championnats en un tournoi", a expliqué à l'APS, Antoine Diandy, président de la Fédération sénégalaise de badminton. Il s'agit des Championnats d'Afrique U15 et des Championnats d'Afrique scolaires U19, couplés aux Championnats d'Afrique air badminton et de badminton scolaire. Huit pays ont participé à la première partie de ces joutes sportives et 12 à la deuxième.

Pour M. Diandy, c'est un "honneur" pour une fédération aussi jeune que celle du Sénégal, née en 2020, de se voir confier par la Confédération africaine de badminton, l'organisation de ces compétitions internationales supervisées par le Comité international olympique (CIO) de ladite discipline.

Antoine Diandy pense que le Sénégal doit la confiance de la Confédération africaine de badminton, au "dynamisme" de sa fédération. Lauréate du prix de la Confédération africaine de badminton en 2023, elle s'est déjà implantée dans 11 régions du pays et a formé 247 professeurs d'éducation physique, depuis sa création, signale son président.

"Malgré les difficultés financières, les délégations sont bien reçues, et les compétitions se passent bien", se réjouit M. Diandy. Dans la journée de ce vendredi, deux équipes sénégalaises ont remporté leur match devant des équipes plus aguerries et plus anciennes, a-t-il rapporté.

En marge de ces compétitions, sont organisées d'autres activités, dont notamment une formation des officiels techniques de badminton, pour préparer les arbitres des Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2026 au Sénégal et lors desquels ce sport sera représenté. Le Sénégal a remporté l'organisation de cette compétition, devant d'autres pays, suite à un appel à candidatures.

Selon Jeff Shigoli, directeur exécutif de la Confédération africaine de badminton, ces championnats U19 de badminton font partie du "circuit de compétitions majeures" de l'organisation qu'il dirige, pour vulgariser le badminton sur le continent. Il estime qu'ils ont "valeur de test", pour le Sénégal qui se prépare à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026.