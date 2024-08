Sénégal: Ziguinchor - Plus de 5.000 jeunes formés en leadership de développement communautaire

Ziguinchor — Plus de 5000 jeunes de la région de Ziguinchor (sud) ont bénéficié d'une formation en leadership de développement communautaire, grâce à l'association Declic, dont l'ambition est de contribuer, par ce biais, au développement de compétences au sein des collectivités territoriales.

Cette formation a été déroulée dans le cadre du projet "Feed the futur Sénégal" de Declic, une association spécialisée dans le développement, la citoyenneté et le leadership intégré et communautaire.

"Nous avons formé, à ce jour, plus de 5.000 jeunes de la région de Ziguinchor en leadership de développement communautaire. Et ces jeunes sont en train d'impacter positivement dans leurs collectivités territoriales", a déclaré Alain Sinaï Diatta, responsable du développement politique des jeunes pour le compte de "Feed the futur Sénégal".

Il s'exprimait au cours d'un point de presse tenu vendredi à Ziguinchor, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse.

"Notre mission, c'est de relever le défi du leadership pour le bien commun à travers des approches inclusives qui nous permettent de développer les compétences des jeunes au niveau communautaire", a-t-il indiqué, soulignant que Declic a eu à développer 24 projets en lien avec le développement humain.

%

"Nous accompagnons les jeunes de la Casamance à travers des activités communautaires qui leur permettent de développer des actions dans leurs sphères. Aujourd'hui, nous avons 1.000 volontaires appelés volontaires intercommunautaires de proximité", a relevé M. Diatta.

Il a rappelé que le projet "Feed the futur Sénégal" intervient dans cinq domaines dont le leadership jeune et l'engagement citoyen, l'autonomisation des femmes, l'environnement, l'art et la culture.

"Notre objectif, c'est d'accroître l'engagement des jeunes dans leurs localités. Nous voulons que ces jeunes arrivent à pouvoir impacter positivement dans leurs localités", a indiqué la coordinatrice du projet "Feed the futur Sénégal", Aby Diallo.

Elle a annoncé que l'association Déclic va incessamment déployer 250 clubs dans les trois régions de la Casamance (Ziguinchor, Kolda et Sédhiou) pour promouvoir l'engagement citoyen des jeunes.

Le projet "Feed the futur Sénégal Yiriwaa" est financé par l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, à hauteur de trois millions de dollars, soit plus de 1 milliard 800 millions de francs CFA pour une durée de quatre ans.

La première phase du projet concerne vingt-sept communes de la Casamance, avec comme objectif d'impacter 50 collectivités territoriales d'ici à 2027.

Sous l'égide de Déclic, le projet "Feed the futur Sénégal Yiriwaa" vise à renforcer les capacités des jeunes en les aidant à avoir des outils devant leur permettre de participer positivement au développement de la communauté, a expliqué sa coordonnatrice, Aby Diallo.