À rebrousse-poil

Une photo refait surface. Déformée, manipulée. On tente d'en faire une arme contre le Maroc. C'est une manoeuvre vieille comme le monde : jeter le doute, déstabiliser, frapper à l'aveugle. Mais cette fois, la manipulation est flagrante. Trop flagrante.

En effet, il est absolument lamentable de constater comment certains acteurs médiatiques s'emploient à travestir les faits pour mieux les adapter à leur agenda politique. La récente campagne de désinformation visant le Maroc est un exemple parfait de cette stratégie pernicieuse, où la vérité est tordue, manipulée et finalement étouffée sous le poids des mensonges savamment orchestrés.

Au coeur de cette tempête médiatique, nous trouvons une photographie anodine, prise en février 2023 lors de la visite du commandant de l'armée de l'air israélienne, Tomer Bar, au Maroc, bien avant que le conflit du 7 octobre ne plonge Gaza dans une spirale de violence et de crimes de guerre. Une image, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, devient soudainement une arme, un outil de propagande pour suggérer une connivence marocaine dans des événements sanglants et meurtriers qui n'ont rien à voir avec la visite initiale de ce général israélien.

Il est navrant de voir comment cette image est «exhumée» de son contexte pour être brandie comme une preuve irréfutable que le Maroc aurait commis l'impensable: honorer un acteur clé dans le massacre du peuple palestinien, en pleine période de crise. Quelle mascarade !

Comment ne pas s'indigner devant la manière dont certains journalistes, soi-disant professionnels, se prêtent à ce jeu de dupes ? Jamal Rayyan, de la chaîne Al Jazeera, en est l'exemple éclatant. En choisissant de déterrer cette image et de l'habiller de mensonges, avant de la publier avec une légende qui respire la mauvaise foi, il ne cherche pas seulement à duper l'opinion publique, mais à envenimer les esprits, à semer la confusion et à ternir une réputation bâtie sur des décennies de diplomatie prudente et respectueuse.

Il est évident que cette campagne est plus qu'une simple désinformation. Elle relève d'une stratégie délibérée, visant à saper le rôle du Maroc dans la région, un rôle que le Royaume n'a cessé de renforcer sous le leadership de S.M le Roi Mohammed VI. La position claire et ferme du Maroc, qui allie diplomatie de clarté et respect des droits d'autrui, n'a jamais été du goût de ceux qui voient dans le conflit israélo-palestinien une éternelle source de manipulation politique. Ces mêmes acteurs, qui font commerce de la souffrance, ne sauraient tolérer qu'un pays comme le Maroc puisse oeuvrer pour la paix, là où eux ne voient qu'intérêt personnel et pouvoir.

Les tentatives de déstabilisation orchestrées par des parties hostiles, utilisant des marionnettes médiatiques, révèlent une peur sous-jacente : celle de voir le Maroc réussir là où tant d'autres ont échoué. Mais cette campagne de désinformation, loin d'atteindre son but, ne fait que renforcer l'unité du peuple marocain autour de ses institutions stratégiques.

Elle met également en lumière la stature d'un État qui, malgré les vents contraires, reste inébranlable dans ses convictions. Chaque attaque, chaque mensonge, chaque tentative de manipulation ne fait que renforcer la détermination du Royaume à défendre ses positions et à poursuivre ses initiatives en faveur de la paix. Car cette paix, le Maroc ne se contente pas de la professer; il la pratique, il la construit, pas à pas, pierre après pierre, avec une patience et une détermination que rien, ni personne, ne saura ébranler.

Les manoeuvres sournoises de certains journalistes, qui prétendent détenir le monopole de la vérité, ne sont que l'expression de leur propre impuissance face à la force tranquille du Maroc. Elles révèlent, en creux, leur incapacité à concevoir une alternative à la violence, à envisager un futur où le dialogue, et non la guerre, serait la voie vers une paix durable.

Que les fauteurs de troubles et ceux qui propagent la désinformation prennent garde : le mensonge a beau courir, il finit toujours par trébucher sur la réalité. La vérité, si souvent malmenée, finit toujours par triompher. Et lorsque le dernier mensonge se sera dissipé, il ne restera que l'éclat immuable de la vérité marocaine, brillante, intacte et indéfectiblement tournée vers la paix.