Ethiopie: Plus de 43 000 hectares de terres cultivées pour augmenter les réserves de céréales

Addis Ababa — Plus de 43 000 hectares de terres dans la région d'Oromia sont cultivés et aménagés pour constituer une réserve de céréales capable de stocker 1,7 million de quintaux.

Les cultures ont eu lieu pendant les saisons d'automne et d'été pour produire 1,7 million de quintaux. Les activités encourageantes en cours dans le cadre de diverses initiatives, notamment l'irrigation du blé d'été, l'abondance du panier et l'héritage vert, visent à renforcer les efforts nationaux pour assurer la sécurité alimentaire. Libérer l'Éthiopie de la dépendance à l'égard de l'aide et assurer la sécurité alimentaire des ménages sont des priorités nationales absolues.

Pour ce faire, le gouvernement entreprend des réformes globales, y compris des révisions de politiques, afin de réduire la dépendance à l'égard de l'aide extérieure et de renforcer l'autosuffisance. Les régions ont été chargées d'exploiter leurs ressources et de constituer des réserves céréalières afin de se prémunir contre les catastrophes naturelles ou d'origine humaine.

Dans l'Oromia, le concept traditionnel d'aide mutuelle a été formalisé dans le cadre institutionnel connu sous le nom de "Busa Gonofa Oromia". Reconnue légalement, cette initiative est activement engagée dans la fourniture d'une assistance humanitaire par ses propres moyens.

%

Moges Edea, directeur de Busa Gonofa Oromia, a déclaré à ENA que l'organisation s'était engagée dans des consultations approfondies avec divers groupes communautaires à travers la région. "Il y a une volonté commune de s'éloigner de la mentalité de dépendance à l'égard de l'aide pour adopter une approche plus collective du développement", a-t-il ajouté.

Il a souligné que pour faire face aux crises humanitaires potentielles, Busa Gonofa Oromia a entrepris des efforts pour soutenir les populations vulnérables, en particulier les personnes âgées et les handicapés, face aux catastrophes naturelles ou causées par l'homme.

Une part importante du travail de l'organisation concerne le développement agricole : plus de 43 581 hectares de terres sont cultivés dans l'Oromia afin de constituer une réserve stratégique de céréales. Tous les districts ont été chargés de contribuer à cet effort.

Selon le responsable, sur les 15 000 hectares déjà cultivés, 4 000 ont été ensemencés. Pour maximiser le rendement, l'irrigation est utilisée sur le reste de la surface et l'objectif final est de stocker plus de 1,7 million de quintaux de céréales, en augmentant la réserve existante de 100 000 à 1,8 million de quintaux.

Pour faciliter le stockage et la distribution des céréales, Busa Gonofa Oromia construit des entrepôts dans 21 zones et huit villes, a-t-il déclaré, ajoutant que l'organisation vise à augmenter le nombre de ses membres de 24,4 millions à 30 millions et à collecter plus de 28 milliards de birr en 2024 grâce aux contributions des membres et à d'autres sources.

Depuis sa création légale il y a deux ans, Busa Gonofa Oromia a mis en oeuvre de nombreux programmes au profit de la communauté.