Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 Aout 2024

Niger : Attaques terroristes - 15 civils tués dans la région de Tillaberi

Quinze civils ont été tués et plusieurs autres blessés en début de semaine par des « terroristes » dans des villages de la région de Tillabéri, dans l’ouest du Niger, près du Burkina Faso, a annoncé l’armée mercredi soir. Rapportent plusieurs sources dont l’Afp. « Dans la zone de Méhana, des éléments terroristes ont perpétré plusieurs exactions odieuses contre les populations civiles sans défense, le bilan est lourd et tragique : 14 personnes ont perdu la vie et plusieurs personnes ont été blessées », a indiqué l’armée sans préciser de date, dans son dernier bulletin des opérations menées entre dimanche et mercredi. Lors d’une riposte, les militaires engagés à Méhana ont « neutralisé deux terroristes », « brûlé une moto des assaillants » et « récupéré des animaux volés », a-t-elle ajouté. Les attaques ont visé six localités de la région de Tillabéri, située dans la zone dite des « trois frontières », aux confins du Niger, du Mali et du Burkina Faso, devenue un repaire pour les jihadistes sahéliens affiliés à l’État islamique et Al-Qaïda. (Source : Afp et Apa)

Burkina Faso : Santé- La dengue continue de faire des victimes

%

La direction régionale de santé du Centre a organisé une rencontre d’information au profit des journalistes et des blogueurs sur la situation épidémiologique de la dengue dans cette région, ce vendredi 16 août 2024, à Ouagadougou. La dengue est toujours là. Du 1er janvier au 11 août 2024, le Burkina Faso enregistre 27512 cas suspects, 7705 cas probables et 51 décès dus à la dengue. La région du Centre, à elle seule, enregistre 15620 cas suspects, 4961 cas probables et 21 décès liés à cette maladie virale. Jusqu’ici, il n’y a toujours pas de traitement spécifique pour la dengue et ce n’est qu’un traitement symptomatique qui est administré. Les responsables sanitaires déconseillent l’automédication sous toutes ses formes. Parlant de l’automédication, il ne s’agit pas uniquement de la décoction mais aussi la prise d’autres médicaments pharmaceutiques comme l’aspirine, le diclofénac qui peuvent contribuer à l’aggravation de la maladie en entraînant des saignements. ( Source : Burkina24)

Côte d’Ivoire : Cocody-Akouédo - Le bilan de l'effondrement de la mosquée s'alourdit

Le 16 août 2024 à 11h30, le bilan s'est établi à 8 morts et deux blessés. En ce qui concerne les décès, sept dépouilles ont été déjà enlevées par les pompes funèbres. La8e est déjà dégagée par les pompiers et attend d'être enlevée. Quant aux blessés, ils ont été évacués au Centre hospitalier universitaire (Chu) d'Angré. Selon le commandant du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm), Alban Konan, qui était sur le terrain avec ses éléments, les recherches se poursuivent. (Source : fratmat.info)

Soudan : Conflits armés - 80 personnes tuées dans une attaque des paramilitaires

Une attaque des paramilitaires dans un village de l’État de Sennar, au sud-est du Soudan, a fait 80 morts et plusieurs blessés, ont indiqué vendredi 16 août une source médicale et des témoins. Les combats entre l’armée et les paramilitaires dans la région ont déplacé près de 726 000 personnes depuis fin juin. « On a reçu 55 morts et des dizaines de blessés à l’hôpital jeudi, parmi eux 25 sont décédés vendredi, portant le nombre de morts à 80 », a déclaré une source médicale travaillant à l’hôpital du village de Jalgini. (Source : Afp)

Cameroun :Football/ Deuil - Infantino et Motsepe aux obsèques de Issa Hayatou

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, celui de la Caf, Patrice Motsepe, son secrétaire général Veron Mosengo- Omba et plusieurs membres du gouvernement camerounais ont assisté, à Garoua, aux obsèques de l’ancien président de l’instance continentale, Issa Hayatou décédé le 8 août 2024 en France. Ainsi, ils ont rendu un dernier hommage au Prince qui aura marqué le football africain à l’issue d’une présidence d’une trentaine d’années à la tête de la Confédération. Parmi les témoignages, celui de Patrice Motsepe a retenu l’attention, en raison de la crise ouverte entre le ministère des Sports et de l’Education physique et la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). Le dirigeant sud-africain a recommandé à la Fecafoot de travailler en synergie avec le gouvernement, « principalement avec le ministère des Sports et de l’Education physique pour porter plus haut le football camerounais ». Ce sera le meilleur témoignage que le Cameroun rendrait à Issa Hayatou.(Source afrihttps:footafrique.com)

Mali : Retour au bercail - 150 migrants en provenance de l’Algérie accueillis à Bamako

Le ministère des maliens établis à l’extérieur et de l’intégration africaine a accueilli le jeudi 15 août 2024 un groupe de 150 migrants en provenance de l’Algérie. Le vol charter, qui a atterri à 14h24, a ramené 88 hommes, 31 femmes, et 31 enfants mineurs, dont 19 filles et 12 garçons. Cet accueil s’inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour faciliter le retour volontaire et sécurisé de nos concitoyens en situation difficile à l’étranger. Ces opérations témoignent de l’engagement ferme du ministre des maliens établis à l’extérieur et de l’intégration africaine, Mossa AG ATTAHER à veiller à la protection et à la réintégration des Maliens rapatriés, tout en travaillant étroitement avec les partenaires internationaux pour leur garantir des conditions dignes et humaines. (Source : abamako.com)

Sénégal : Diourbel - Un accident de la route fait 8 morts et une quinzaine de blessés

Un nouvel accident tragique est survenu ce jeudi 15 août 2024 entre Ndoulo et Khourou Mbacké, dans la région de Diourbel, occasionnant des morts et de nombreux blessés. L’accident meurtrier a eu lieu en fin d’après-midi et a impliqué un véhicule de transport en commun de type "Ndiaga Ndiaye" et un camion. Le choc frontal a fait 6 morts sur le coup et 17 blessés dont certains très graves. Quelques heures après, deux autres décès parmi les blessés qui étaient évacués dans les structures sanitaires seront confirmés portant le total des victimes tuées à 8. Lors de la dernière réunion interministérielle consacrée au transport et présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko, la semaine dernière, plusieurs séries de mesures avaient été annoncées. (Source : adakar.com)

Gabon : Justice / Cour de cassation- André Patrick Roponat promu avocat général

A L’issue du Conseil supérieur de la Magistrature, présidé le mercredi 14 août 2024, par le président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, l’ancien procureur de Libreville André Patrick Roponat a été nommé avocat général de la Cour de cassation. Après avoir passé près de 5 ans à ce poste, André patrick Roponat est remplacé par Bruno Obiang Mve, qui devient le nouveau Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Libreville. Le nouvel avocat général de la Cour de cassation devra donc désormais veiller au bon fonctionnement de cette institution judiciaire. (Source : alibreville.com)

Rdc: Conflits armés- Les arrestations visant les sympathisants du M23 se poursuivent au Nord-Kivu

En Rdc, les arrestations se poursuivent pour des personnes accusées de collusion avec le M23. Après la condamnation à mort de 26 personnes par un tribunal militaire la semaine dernière, l'attention se tourne désormais vers l'est du pays. Selon plusieurs sources, des arrestations ont été effectuées à Beni et à Butembo, au Nord-Kivu, incluant des leaders politiques locaux. Parmi les personnes arrêtées, Mbusa Sivuliamwinge, le numéro un du parti politique de l'Alliance des forces démocratiques du Congo (Afdc) à Butembo. Arrêté par les services de renseignement le 24 juillet 2024, il est accusé d'avoir recruté des jeunes et organisé des réunions pour les inciter à rejoindre le M23 dans le nord-est de la Rdc. Patrick Tsiko, ancien maire adjoint de Butembo, dans le Nord-Kivu, a également été arrêté le même jour, tout comme Fabrice Kakurusi, un activiste de la société civile locale. (Source : Rfi)

Togo : 80ème anniversaire du débarquement de Provence en France- Le chef de l’Etat invité à la célébration

Le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé a participé le jeudi 15 août, à Toulon en France, aux cérémonies marquant le 80ème anniversaire du débarquement de Provence. Invité par son homologue français, Emmanuel Macron, le chef de l’Etat assiste aux activités aux côtés de plusieurs autres dirigeants du continent. Cette commémoration, inscrite parmi les activités mémorielles de la 2ème guerre mondiale, vise à saluer la mémoire des soldats engagés sous le drapeau des troupes alliées qui ont œuvré à la libération, à partir de l’opération militaire lancée le 15 août 1944 sur les côtes méridionales françaises. Parmi ces troupes, figuraient notamment des combattants venus du Togo et d’autres pays d’Afrique. Il y a 20 ans, en 2004, le dernier soldat togolais ayant participé au débarquement de Provence, aujourd’hui décédé, a été décoré de la Légion d’honneur. (Source : alome.com)